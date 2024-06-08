"Укренерго" позичить 30 мільйонів євро у німецького KfW на інтеграцію енергосистеми з європейською

Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту на суму 30,4 млн євро від німецької Кредитної установи для відбудови (KfW) для НЕК "Укренерго".

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 7 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кошти передбачається спрямувати на реалізацію проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської обʼєднаної енергосистеми) IV".

Кредит залучається під державну гарантію, на умовах, визначених кредитною угодою між KfW та "Укренерго". З огляду на це, Кабмін також схвалив проєкт Гарантійної угоди з КfW, яка повʼязана із залученням кредиту.

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Як повідомлялося, у травні "Укренерго" отримало грант від уряду Німеччини на 45 млн євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури. Кошти спрямують на будівництво нової високовольтної лінії, яка збільшить стабільність з’єднання України з європейською енергосистемою.

Загалом, за підтримки німецького банку розвитку KfW за період військової агресії РФ "Укренерго" залучило понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії.