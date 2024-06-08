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Кабмін (7633) кредит (3229) пільги (268) СЕС (79) альтернативна енергетика (690)

Українці зможуть отримати пільгові кредити на встановлення домашніх СЕС. Кабмін ухвалив постанову

сес

Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання фінансової державної підтримки фізичним особам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 7 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Порядок визначає умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки фізичним особам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії разом з установками зберігання енергії у власних домогосподарствах, шляхом здешевлення вартості кредитів", – написав Мельничук.

Він уточнив, що державна підтримка надається з метою здешевлення вартості кредитів, що пов’язані із придбанням та встановленням фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок, встановленою потужністю від 1 кВт до 10 кВт, разом із гібридними інверторами, що здатні працювати як в автономному, так і синхронному з зовнішньою мережею режимі, та установками зберігання енергії ємністю від 1 кВт-год на кожен 1 кВт встановленої потужності генеруючої установки.

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Як повідомлялося, раніше в Мінекономіки анонсували, що Кабмін також розширить програму "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво генерації електроенергії.

Пільгові кредити на суму до 150 мільйонів гривен можна буде отримати як на спорудження об'єктів альтернативної генерації, так і невеликих електростанцій на біопаливі, високоманеврових електростанцій, що працюють на газі, систем накопичення енергії тощо.

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Зараз дуже зраділи мешканці Херсону(хто залишився),Харкова,Нікополя.
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08.06.2024 17:02 Відповісти
Ага, у нас все буде "як завжди": - ані грошей, ані альтернативки. ЧОМУСЬ(???) Я НА НИХ НЕ МАВ надії, тож: - праця, рук та розуму, або як каже НАРОД: - "Пішли *****!", і ВІН таки ЗНАЄ, ЩО КАЖЕ. АРХ М
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08.06.2024 17:43 Відповісти

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