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порушення (161) митниця (798) митний контроль (190) Державна митна служба (446)

Митники виявили з початку року порушень на 11 мільярдів. ІНФОГРАФІКА

митниця

Протягом січня-травня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 4265 порушень митних правил на суму 10,8 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, вартісний показник виявлених порушень збільшився майже в 2,4 раза, повідомляється на сайті Митниці.

Згідно із повідомленням, у 1180 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 141 млн гривень. Зокрема:

  • промислових товарів на суму майже 84,2 млн грн;
  • продовольчих товарів на суму понад 25,4 млн грн;
  • транспортних засобів на суму 30 млн грн;
  • валюти на суму 1,6 млн грн.

Порушення митних правил у січні-травні 2024 року

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У 1454 справах про порушення митних правил (у тому числі заведених у попередніх періодах) митницями накладено штрафів на суму 32 млн грн, а стягнуто штрафів – на суму 36 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 2108 справ про порушення митних правил на суму 6 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 650 млн грн.

Як повідомлялося, у 2023 році Державна митна служба виявила порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.

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