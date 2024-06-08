Кабмін спростив для ТЦК подачу документів для розшуку порушників правил мобілізації

Кабінет Міністрів дозволив військовозобов’язаним українцям, які перебувають за кордоном, стати на військовий облік без обов'язкового особистого відвідування Територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні. Водночас для ТЦК спростили подачу документів для розшуку порушників правил мобілізації.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 7 червня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зокрема, Кабмін підтримав проєкт постанови №560, розроблений з метою приведення до вимог статті 37 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" та врегулювання питань постановки на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають за межами держави.

"Нововведення, зокрема, стосуються можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", – повідомили у Міноборони.

Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру, пояснили у міністерстві.

Читайте також: Бронювання від мобілізації через "Дію" запустять на початку липня. Кабмін ухвалив постанову. ІНФОГРАФІКА

Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.

Зокрема, надано право районним (міським) ТЦК та СП надсилати в електронному вигляді звернення до територіальних органів Національної поліції про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нові правила набувають чинності з дня опублікування, додали у Міноборони.

Як повідомлялося, Кабмін також дозволив підприємствам ОПК та енергетики бронювати від мобілізації до 100% працівників. Нацполіція та ДСНС також зможуть забронювати 100% працівників за погодженням з Міноборони.