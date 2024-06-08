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валюта (2055) Міжбанк (327) НБУ (9057) обмін валюти (612)

Нацбанк продав для підтримки курсу гривні майже $700 мільйонів за тиждень

долар

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 3 по 7 червня зменшився до $694,7 млн з $1,09 мільярда тижнем раніше.

При цьому НБУ минулого тижня взагалі не купував валюту на міжбанківському ринку, свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $11,99 мільярда, а купив – $0,12 млрд.

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Як повідомлялося, у травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.

Попри інтервенції Нацбанку, курс гривні минулого тижня впав до історичного мінімуму щодо долара США та євро.

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Этот Пишный просто вредитель какой то, так бездумно просто вагонами палить кредитную валюту из ЗВР
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09.06.2024 01:17 Відповісти
Думаю, є з'вязок між загрозою блокування рахунків чоловіків у зв'язку з мобілізацією, і відтоком грошей з банків. Оскільки заблокувати можуть і без повістки, тобто, у разі неможливості її доставки. Тобото це може статися із ким-завгодно, і коли-завгодно? Якщо так, то тримати гроші в банках є вкрай небезпечно. Я, про усяк випадок, постопово знімаю те що там тримав.
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09.06.2024 01:19 Відповісти
Украине должны списать внешний долг, тогда курс валюты у нас будет нормальным. Почему этого не сделано до сих пор?
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09.06.2024 09:58 Відповісти
Комусь потрібно дуже швидко обміняти напіж.єну гривню в доларики, бо кеш Госдеп не відслідкує))))
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09.06.2024 15:08 Відповісти
700млн зкинули аби збити 30-40 копійок, ну таке собі рішення, він все одно буде повзти за 41+, скільки в ту топку не кидай. Його більшменьш реальний курс на сьогодні це 50+.
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10.06.2024 09:05 Відповісти

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