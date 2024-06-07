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Зеленський (2438) Франція (631) САУ (2)

Виробник французьких самохідних гармат Ceasar відкрив дочірнє підприємство в Україні

caesar,цезар

Виробник озброєння KNDS (спільне підприємство німецької фірми Krauss-Maffei Wegmann та французької Nexter Defense Systems) оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні.

Представники KNDS оголосили про будівництво заводу в Україні в присутності президента Володимира Зеленського, який зараз перебуває у Франції, повідомляють Українські новини із посиланням на BFM TV.

Планується, що дочірнє підприємство KNDS в Україні займатиметься виробництвом військової техніки та боєприпасів.

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Своєю чергою у пресслужбі Офісу президента України повідомили, що у Парижі Володимир Зеленський зустрівся з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню та представниками компаній французького ОПК.

Під час зустрічі обговорювалися оборонні потреби України та нарощування виробництва САУ Caesar, артилерійських снарядів, зокрема далекобійних, засобів РЕБ і бронетехніки.

Зеленський наголосив на важливості розширення спільного виробництва озброєнь на території нашої країни.

"Дякую вам за постачання Caesar. Це дуже гарна артилерія 155-го калібру. Із самого початку війни ми використовували різні системи артилерії 155-го калібру. Важливою була якість. Хочу подякувати за одну з найякісніших систем, які в нас були, – Caesar", – сказав голова держави.

Під час зустрічі представники українських та французьких компаній підписали ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією компанії KNDS France/Nexter. Також підписали заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France / Nexter в Україні та щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин до продукції компанії.

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Даже если только шильдик наклеить с торговой маркой - уже хорошо , можно сказать "бьем отечественными системами" 🤖
А недостижимый идеал - подземные заводы при позиционном раене ПРО/ПВО и антишахедных турелях и полосой сплошного РЭБ ( не при этой власти )
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07.06.2024 23:42 Відповісти

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