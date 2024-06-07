Кабмін дозволив забронювати 100% працівників в ОПК, енергетиці, поліцейських та пожежників
Кабінет Міністрів дозволив підприємствам ОПК та енергетики бронювати від мобілізації до 100% працівників. Нацполіція та ДСНС також зможуть забронювати 100% працівників за погодженням з Міноборони.
Відповіді зміни до чинної постанови №76 про бронювання уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 7 червня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зокрема, відтепер працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.
Заступник міністра економіки Ігор Фоменко уточнив, що це не нова модель бронювання, а лише зміни до чинної моделі. За його словами, наразі спільно із бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.
Внесені зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року передбачають, зокрема:
- бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;
- бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;
- бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;
- для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження міністра оборони.
Як повідомлялося, Кабмін також затвердив механізм бронювання через портал "Дія". Постанова передбачає, що:
- міністерства, ОВА вноситимуть до Єдиного переліку Установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників;
- керівники чи уповноважені особи Установи (органу влади, підприємства, організації) подаватимуть через портал "Дія" списки військовозобов’язаних, яких потрібно забронювати;
- перевірка даних військовозобов’язаного через реєстри відбуватиметься онлайн. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг";
- у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим. Керівник підприємства чи уповноважена особа отримує сповіщення про це в особистому кабінеті на порталі "Дія". Дані про бронювання працівника оновляться у застосунку Резерв+.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Ви дістали з таким бронюванням". Як мобілізація змінила ринок праці України
Як повідомлялося, на початку червня Кабінет Міністрів продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.
Раніше Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, на місяць.
Це зробили після того, як із набуттям чинності закону про посилення мобілізації, біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
- Будєшь вийопуваця,уволю,броню потєряєшь !
Особливо це прикольно робити в Поліції
- Бо я бронірований!
центральний апарат 3 тис. + 400 держслужбовці
співробітники територіальних органів(без поліції охорони)-138 330
поліція охорони 9 000
служба судової охорони 4 200
КОРД 600
патрульна поліція понад 19 000
кіберполіція 600
слідаки та дізнавачі 15 000
опера 20 000
наружка - число засекречене.
ітого 351 460 чол.-без урахування засекречених і підрозділів Лють,Рубіж і т.д,які дійсно воюють. а ще є "пенсіонери" від 38 до 60 років,яких десь треба пристроїти,щоб не йшли на фронт(близько 1,2-1,5 млн.) і студенти спеціалізованих вузів.P.S : за всіх відслужить комбайнер Степан з трьома грижами,сантехнік Іван з двома інфарктами і епілептик Валєра з 2-ою групою інвалідності.
Gоліцейських треба скорочувати, дармоїди на нашій шиї!
А виноват Барыга а не менты и депутаты, естественно... 🐷🐽
якого х@я возити цих бугаїв по 3 штуки?
Поліція? що є що немає, всі крадії, шахраї, коруаціонери великих сум виходять на свободу,
нах вони нам взагалі здалися??
Ну, а далі, як карта ляже. )))
А звідки ви взяли "200 тисяч", я навіть запитувати не буду.
Для прикладу, - чисельність військ НКВД в перші місяці війни 1941 року - 274 тисячі.
Це зі всього Совєцького Союзу, який налічував тоді 200 мільйонів жителів.
Но учитывая "все секретно" ведь военный стан! То и 300 тыс наберут легко!!!
Кабмін взагалі не може нічого дозволити або заборонити, він має виконувати закон!!! І 100% для ДСНС, поліції і інших силових та судових органів ЧІТКО ВИЗНАЧЕНА ЗАКОНОМ ПІДПИСАНИЙ ПРЕЗИДЕНТО УКРАЇНИ!
Чи Шмигаль розпочав передвиборчий піар махровим популізмом щодо зняття броні тим кому вона ВСТАНОВЛЕНА законом України ?
Міністр визначився - 90%.
Який турботливий кабмін
Ви в це вірите?)
Ні, кабмін вже в наглу втручається в законодавство шляхом його «уточнення» своїми постановами і навіть рядовими листами рядових клерків, які повністю ставлять вимоги законів з ног на голову, аби прказати хто справжеій хазяїн в країні. На погляд прем'єра це саме він, бо мав він на увазі підпис президента під Законом і тмм більше мав він на увазі підпис Стефанчука.
Може він таким чином натякає на лигітимність виключно його особи?
і братимуть хабарі, ховаючись за спинами солдат, що воюють.
Всі «амбали», всі «корупціонери», всі їздять «на крутих тачках», всі «кров з молоком», а ви маленьки, худенькі, хворі, їздете досі на триколесному дитячому лісапеті» який мама на три рочки купила? Хто ви самі, де воюєте, ким працюєте, на якій «небезпечній ділянці» аби підтримувати Україну, ЗСУ податками і донатами?
Все набагато простіше і без жодної інтриги. Більш за всея боюся тотального беззаконня, безкарності і розгулу криміналітету. Це та війна яку виграти не можливо якщо дати їй волю.
А все йде саме до цього. А тоді все взагалі накриється мідним тазом.
Щодо фортифікацій: де інженерні частини ЗСУ? Чому забудовники всі стали зводити фортифікації?
Результати ми відчуваємо на собі зі світлом.
Падло.