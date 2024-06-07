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Кабмін (7633) Міноборони (887) Мінекономрозвитку (1930) бронювання (184) мобілізація (443)

Кабмін дозволив забронювати 100% працівників в ОПК, енергетиці, поліцейських та пожежників

поліція

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам ОПК та енергетики бронювати від мобілізації до 100% працівників. Нацполіція та ДСНС також зможуть забронювати 100% працівників за погодженням з Міноборони.

Відповіді зміни до чинної постанови №76 про бронювання уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 7 червня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, відтепер працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко уточнив, що це не нова модель бронювання, а лише зміни до чинної моделі. За його словами, наразі спільно із бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.

Внесені зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року передбачають, зокрема:

  • бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;
  • бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;
  • бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;
  • для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження міністра оборони.

Як повідомлялося, Кабмін також затвердив механізм бронювання через портал "Дія". Постанова передбачає, що:

  • міністерства, ОВА вноситимуть до Єдиного переліку Установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників;
  • керівники чи уповноважені особи Установи (органу влади, підприємства, організації) подаватимуть через портал "Дія" списки військовозобов’язаних, яких потрібно забронювати;
  • перевірка даних військовозобов’язаного через реєстри відбуватиметься онлайн. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг";
  • у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим. Керівник підприємства чи уповноважена особа отримує сповіщення про це в особистому кабінеті на порталі "Дія". Дані про бронювання працівника оновляться у застосунку Резерв+.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Ви дістали з таким бронюванням". Як мобілізація змінила ринок праці України

Як повідомлялося, на початку червня Кабінет Міністрів продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, на місяць.

Це зробили після того, як із набуттям чинності закону про посилення мобілізації, біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.

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Топ коментарі
+35
300 тис вгодованих бугаїв-поліцаїв будуть і далі з автоматами бабусь з петрушкою ганяти, бариг "кришувати", і питання "рішати".
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07.06.2024 21:20
+22
Вместо забронированных наловят уклонистов, замотивируют зэков и прокачают 50+ дедушек. Воодушевляет.
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07.06.2024 20:58
+22
Ну все, зелені зробили для себе захист від розлюченого народу зробивши бронь для всіх ''мєнтів''.
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07.06.2024 21:13
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Правила форума Рада форумчан
пенсионеров ейних тоже???
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07.06.2024 20:35 Відповісти
50% поліцаєв на 1 рік в окопи , через 1 рік , слідуючи 50 % в окопи !!!
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07.06.2024 22:10 Відповісти
І такий кажешь підлеглому:
- Будєшь вийопуваця,уволю,броню потєряєшь !
Особливо це прикольно робити в Поліції
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07.06.2024 20:50 Відповісти
Та робиться і так буде робитися!
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07.06.2024 20:58 Відповісти
Погранцы будут в Тисе гаишников-ухилянтов отлавливать.
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07.06.2024 22:31 Відповісти
Вместо забронированных наловят уклонистов, замотивируют зэков и прокачают 50+ дедушек. Воодушевляет.
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07.06.2024 20:58 Відповісти
Росіянин, тобі в усть- зажопінську що загрожує?
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07.06.2024 21:26 Відповісти
О, мій улюблений бот! Як там справи в подолярні?
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08.06.2024 00:38 Відповісти
Так ти наче із мухоран..ка, ти що в зажопіньску забув ?
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08.06.2024 11:00 Відповісти
Ну що ж, готуюсь здохнути, бо не належу до цих "блатних категорій". Тільки не зрозуміло, за що мені воювати. Будьте ви прокляті, сцикуни і хитрожопі
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07.06.2024 20:58 Відповісти
ти ще не визначився - хто ти. а вже збираєшся здихати. може краще хай кацапня дохне?
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07.06.2024 21:25 Відповісти
А які нинче розцінки щоб влаштуватися дснс-ником? Я не про умовний Харків, а десь в Києві наприклад?
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07.06.2024 21:03 Відповісти
Мабуть дорого. Дуже дорого.
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07.06.2024 21:17 Відповісти
- Ти чому не на фронті, клятий ухилянт?
- Бо я бронірований!

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07.06.2024 21:04 Відповісти
Ну все, зелені зробили для себе захист від розлюченого народу зробивши бронь для всіх ''мєнтів''.
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07.06.2024 21:13 Відповісти
Як шо з кожній бригади до столиці приїде по 1 роті, повністю екіпірованими та з бк то мало міста буде тім ментам.
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07.06.2024 21:21 Відповісти
досить цих дитячих хвантазій
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07.06.2024 22:44 Відповісти
дитяча xвантазія залишиться від зєльоной шобли після цього точніше дитяча нєожиданость
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08.06.2024 12:26 Відповісти
300 тис вгодованих бугаїв-поліцаїв будуть і далі з автоматами бабусь з петрушкою ганяти, бариг "кришувати", і питання "рішати".
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07.06.2024 21:20 Відповісти
Ви не всіх порахували.нацпол- 141 330 рил.
центральний апарат 3 тис. + 400 держслужбовці
співробітники територіальних органів(без поліції охорони)-138 330
поліція охорони 9 000
служба судової охорони 4 200
КОРД 600
патрульна поліція понад 19 000
кіберполіція 600
слідаки та дізнавачі 15 000
опера 20 000
наружка - число засекречене.
ітого 351 460 чол.-без урахування засекречених і підрозділів Лють,Рубіж і т.д,які дійсно воюють. а ще є "пенсіонери" від 38 до 60 років,яких десь треба пристроїти,щоб не йшли на фронт(близько 1,2-1,5 млн.) і студенти спеціалізованих вузів.P.S : за всіх відслужить комбайнер Степан з трьома грижами,сантехнік Іван з двома інфарктами і епілептик Валєра з 2-ою групою інвалідності.
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08.06.2024 01:21 Відповісти
Кожна цифра носить елемент БРЕХНІ, ПІДКРЕСЛЮЮ-- КОЖНА,
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08.06.2024 01:29 Відповісти
Кожна цифра взята з основного сайту МВС на який посилається Вікіпєдія,-це легко перевірити.Особисто я цифри брав з постанови Кабміну https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-v-dodatok-1-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-kvitnia-2014-r-t50523 №450 від 5 травня 2023.Кабмін збрехав,чи може в тебе,мусарок,підгоріло від фактів?
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08.06.2024 01:36 Відповісти
А тут ти не тільки брехун а просто тупий,бо навішуєш ярлик не знаючи ооби.
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08.06.2024 02:01 Відповісти
А,ну-ну,я навішую ярлик,а ти "умний",бо навішав ярликів-ясна-панятна).Мусор,я вже тобі пруфи скинув,щоб очко твоє остудилось.Це відкрита інформація,Кабмін затвердив чисельність на 2024 рік постановою № 450 від 5 травня 2023 року.Кабмін-це виконавча влада,постанова кабміну-це закон,ти це розумієн,дИбіл,чи телемарафон виїв остаток мозгів?
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08.06.2024 02:10 Відповісти
Ой,Васьок,вибач,я чисто забув про ще одну зовсім сумнівну структуру в МВС,це тебе має остаточно до істерики довести, "Поліція діалогу",в 2017 число їх було 600 чол.в 2020 вже при "найвеличнішому" їх було більше 1000 чол. в 8-ми містах України,а зараз,по слухам,їх ще більше.
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08.06.2024 02:30 Відповісти
Зразу видно почерк бехливого риго-кацапа Де ви взяли таку цифру співробідників МВС? А чи знаєте ви скільки на фронті співробітників поліції.? А чизнаєте скільки гине поліцейских в тилу? Ви а просто ворог України.
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08.06.2024 01:26 Відповісти
Знаю скільки на фронті.близько 13 тис.і їх називати співробітниками не варто,бо в основному-це рекрутинг в бригади Лють і Рубіж і т.д набраний з добровольців через ЦНАПи Звичайно я "ворог" України,саме за це і отримав в 15 році орден з рук Полторака,після важких поранень в Дебальцево.Мусорок,йди в ТЦК
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08.06.2024 01:43 Відповісти
настав мабуть час підняти призовний вік до 70+, а бугаї-поліцаї нехай далі в машинках з мігалочками ганяють і в смартфончиках тік-ток дивляться
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07.06.2024 21:23 Відповісти
Поліцаї - то наше усе.
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07.06.2024 21:24 Відповісти
З країни виїхало 7-8 мільйонів людей, кого поліція обслуговує??
Gоліцейських треба скорочувати, дармоїди на нашій шиї!
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07.06.2024 21:27 Відповісти
Вони і до масового виїзду громадян не сильно напрягались
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07.06.2024 21:33 Відповісти
При Порошенко ментів посилали на фронт у відрядження, а при чотирижди ухилянтові вони будуть всі під бронею. А якщо хтось там буде не згоден з лінією партії - відразу у ВСУ.
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07.06.2024 21:29 Відповісти
Еще до инагурации ( ЕМНИП) менты придумали схему постоял три дня на самом дальнем блокпосту - получи корочку УБД. И заодно отмазка от Люстрации.
А виноват Барыга а не менты и депутаты, естественно... 🐷🐽
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07.06.2024 23:49 Відповісти
Кататись машинах та складати протоколи можуть і жінки,
якого х@я возити цих бугаїв по 3 штуки?
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07.06.2024 21:29 Відповісти
На новеньких Аутлендерах і Маздах CX по мільйону гривень
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07.06.2024 21:37 Відповісти
чекайте, ще ось-ось буде створена військова поліція, а це додатково +200 тис.заброньованих.
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07.06.2024 21:30 Відповісти
Якщо управлінці крадуть та не ефективно використовують наші податки, то нах їм сплачувати?
Поліція? що є що немає, всі крадії, шахраї, коруаціонери великих сум виходять на свободу,
нах вони нам взагалі здалися??
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07.06.2024 21:39 Відповісти
Згідно із попередніми планами, чисельність військової поліції повинна складати 1,5% від чисельності ЗСУ. Тобто, це приблизно 20 тисяч.
Ну, а далі, як карта ляже. )))
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07.06.2024 21:41 Відповісти
під новий контрнаступ для сирського до кінця року мають набрати у ЗСУ ще 1 млн людей крім тих хто вже служить, цей організм стає неповороткий і потребує контролерів "погоничей" ось для чого це робиться.
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07.06.2024 21:45 Відповісти
Для того, щоб 200 тисяч військово-поліцейських склали 1,5% від загальної чисельності ЗСУ, наша армія має налічувати більше 12 мільйонів солдатів.
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07.06.2024 21:55 Відповісти
ну чого ви вчепилися у ті умовні 1,5% це за лічені хвилини випрвлять звичайною постановою кабміна)
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07.06.2024 22:05 Відповісти
Бо на даний час офіційно відома лише ця цифра.
А звідки ви взяли "200 тисяч", я навіть запитувати не буду.

Для прикладу, - чисельність військ НКВД в перші місяці війни 1941 року - 274 тисячі.
Це зі всього Совєцького Союзу, який налічував тоді 200 мільйонів жителів.
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07.06.2024 22:20 Відповісти
порівняння не доречне, у нас свої плюшки)
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07.06.2024 22:25 Відповісти
На нулік помилилися. Мільон 300 тисяч
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08.06.2024 02:16 Відповісти
А ви і справді в Ісландії? Запам'яталось з 80х що там 130 метрів житла на людину чи щось таке.
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07.06.2024 22:41 Відповісти
Цей ВПН тут працює без постійного перепідтвердження від Клаудфларе.
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07.06.2024 22:52 Відповісти
1,5 % от ВСУ. Так в статье было.
Но учитывая "все секретно" ведь военный стан! То и 300 тыс наберут легко!!!
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07.06.2024 23:51 Відповісти
В нас півтора мільйона мєнтів-"пенсіонерів" віком від 38 до 60 років,куди їх "бідненьких"?Ну треба ж під них нову структуру створити,щоб не йшли на фронт.На мобілізацію грошей не можуть знайти,а щоб пристроїти мусорів у відставці Гетманцев придумав податки підняти.
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08.06.2024 06:04 Відповісти
Військова поліція вже давно є.
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08.06.2024 09:42 Відповісти
Цивільні повинні захищати силовиків? Дурдом.
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07.06.2024 21:36 Відповісти
Головне що ментам 100% бронь. Одразу видно хто державі потрібніший живим та здоровим.
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07.06.2024 21:37 Відповісти
Що це за словосполучення «кабінет міністрів дозволив»? Звучить як пан виявив милість по відношенню до кріпака. Що за дурня.
Кабмін взагалі не може нічого дозволити або заборонити, він має виконувати закон!!! І 100% для ДСНС, поліції і інших силових та судових органів ЧІТКО ВИЗНАЧЕНА ЗАКОНОМ ПІДПИСАНИЙ ПРЕЗИДЕНТО УКРАЇНИ!

Чи Шмигаль розпочав передвиборчий піар махровим популізмом щодо зняття броні тим кому вона ВСТАНОВЛЕНА законом України ?
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07.06.2024 21:44 Відповісти
Кабмін постановою надав право визначати відсоток заброньованих працівників поліції міністру МВС. Не менше 50%, - до 100% включно.
Міністр визначився - 90%.
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08.06.2024 00:18 Відповісти
Тобто кабмін боїться, що попри чітке поооження Закону Кліменко розбронює всіх поліцейських?
Який турботливий кабмін
Ви в це вірите?)
Ні, кабмін вже в наглу втручається в законодавство шляхом його «уточнення» своїми постановами і навіть рядовими листами рядових клерків, які повністю ставлять вимоги законів з ног на голову, аби прказати хто справжеій хазяїн в країні. На погляд прем'єра це саме він, бо мав він на увазі підпис президента під Законом і тмм більше мав він на увазі підпис Стефанчука.
Може він таким чином натякає на лигітимність виключно його особи?
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08.06.2024 08:37 Відповісти
Під час ІІ Світової "заброньованих" було у сотні разів менше.
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07.06.2024 21:48 Відповісти
Не правда. Державний апарат і сили правопорядку були заброньовані на 100%. Це зрозуміло і логічно.
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08.06.2024 08:40 Відповісти
А нам потрібен кабмін, який тільки краде і думає про власну безпеку ?
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07.06.2024 22:04 Відповісти
Сотні тисяч відгодованих навчених амбалів катається на дорогих авто, з посмішкою попиваючи каву за ваші податки а той хто кормить економіку має іти воювати🤯
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07.06.2024 22:16 Відповісти
500 000 вгодованих тренованих кабанів сидітимуть у теплі
і братимуть хабарі, ховаючись за спинами солдат, що воюють.
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07.06.2024 22:16 Відповісти
Это сколько менты взяток занесли что бы их отмазали?
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07.06.2024 22:29 Відповісти
R.I.P. приватний бізнес
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07.06.2024 22:41 Відповісти
И да здравствуєт поліцейська держава.
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07.06.2024 22:46 Відповісти
А поліцаїв з якого дива,вони що таке роблять що їм бронь потрібна???
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07.06.2024 23:35 Відповісти
Захищають держапарат від народного незадоволення
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08.06.2024 00:08 Відповісти
Причина проста.Комусь же треба ловити людей перед відправкою на фронт.А хіба буде мусор в"язати людину,якщо його самого отак же можуть скрутити?Отож...
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08.06.2024 09:56 Відповісти
Весь бардак та беззаконня буде вчиняти Кабмін прикриваючись законом про мобілізацію. Що і потрібно було довести.
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08.06.2024 01:35 Відповісти
Одним словом корумпованих мусорів на фронті ми не побачимо
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08.06.2024 05:11 Відповісти
Прділіться тмм ким працюєте ви, хто так прагне розвалити силові структури і внутрішній правопорядок і судову владу в Україні.
Всі «амбали», всі «корупціонери», всі їздять «на крутих тачках», всі «кров з молоком», а ви маленьки, худенькі, хворі, їздете досі на триколесному дитячому лісапеті» який мама на три рочки купила? Хто ви самі, де воюєте, ким працюєте, на якій «небезпечній ділянці» аби підтримувати Україну, ЗСУ податками і донатами?
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08.06.2024 08:46 Відповісти
У вас чоловік - з силовиків?
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08.06.2024 10:46 Відповісти
Ні.
Все набагато простіше і без жодної інтриги. Більш за всея боюся тотального беззаконня, безкарності і розгулу криміналітету. Це та війна яку виграти не можливо якщо дати їй волю.
А все йде саме до цього. А тоді все взагалі накриється мідним тазом.
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08.06.2024 16:42 Відповісти
Інакших окрім корумпованих мусорів і не буває. Псами, лягавими, мусорами їх кликали ще при Союзі. Зараз набагато гірше і більше.
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08.06.2024 10:17 Відповісти
В ці контори можна набирати з 18 до 35 років. Тож 50 % в ЗСУ- 50 % нехай набирають нових. За 7 років можна нових навчати. Пів року і готовий поліцай, пожежник, електромонтер та інші.
Щодо фортифікацій: де інженерні частини ЗСУ? Чому забудовники всі стали зводити фортифікації?
Результати ми відчуваємо на собі зі світлом.
Падло.
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08.06.2024 10:39 Відповісти
Невже є таки лохи, яки досі не знають, що у мусорів навіть немає нормальних посвідчень - тобто вони незаконні воєнізовані формування)👈
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08.06.2024 10:55 Відповісти

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