"Укрзалізниця" почала скасовувати електрички через дефіцит електроенергії

"Укрзалізниця" зміниить графіки руху приміських електропоїздів та скасує низку електричок через дефіцит електроенергії.

Про це повідомяє пресслужба залізничної компанії.

"Укрзалізниця" впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно. Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут", – йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" уточнили, що перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях.

В компанії нагадали, що "Укрзалізниця" є одним з найбільших споживачів електроенергії в країні, водночас сиуація в енергосистемі країни після ворожих терористичних атак важка.

"Просимо вибачення у пасажирів за тимчасові незручності та закликаємо уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах "Укрзалізниці" та регіональних філій", – зазначається у пвідомленні.

В "Укрзалізниці" пообіцяли поступово відновити рух приміських електропоїздів за умови покращення ситуації та збільшення лімітів споживання електроенергії.

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Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" з метою зменшення споживання електроенергії вимкнула у пікові години підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, зокрема Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.



