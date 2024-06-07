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Кабмін виділив 222 мільйони на модернізацію пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Кордон Польща

Кабінет Міністрів затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту, а також виділив 222 мільйони гривень на розбудову інфраструктури на кордоні з Польщею.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну, інформує пресслужба уряду.

За його словами, угода з Угорщиною також розширить можливості для руху транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур.

Шмигаль додав, що крім цього додаткові 222 млн грн виділено для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. Зокрема, це стосується закупівлі мобільних сканерів.

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Своєю чергод представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділено за рахунок зменшення фінансування програми реконструкції трансформаторних підстанцій на Сході України.

"Здійснено перерозподіл видатків державного бюджету... шляхом: зменшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Міністерству енергетики за програмою "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України" на 221,82 млн гривень (інвестиційний проект "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України", кредитор – Кредитна установа для відбудови)", – написав він у Telegram.

Водночас на цю суму збільшено обсяг видатків розвитку Міністерству фінансів за програмою "Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску" (інвестиційний проєкт "Проєкт з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону", кредитор – Уряд Республіки Польща).

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Дрони з тепловізорами, пікапи для патрулювання, польові кухні, лазні, пральні, щоб мордаті ухилянти на службі в блазня прикордонники, важкопоранені в Ужгородських котлах, могли ефективно виконувати задачі з охорони кордону
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07.06.2024 18:31 Відповісти
Щоб полякам було зручніше дороги блокувати.
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07.06.2024 18:38 Відповісти
Нахєра викидати 222 млн грн на кордон який заблокований з того боку? У вас що дебіли війна вже закінчилася? Реб є у кожному окопі? Мільярди дронів уже на фронті? Викродки кончені, а не влада.
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07.06.2024 20:27 Відповісти
Даю рацуху - пусть таможня скинется из "теневого нала" что б свои места рабочие улучшить комфортом)))))
Нам что не куда больше тратить миллионы!!??
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07.06.2024 23:55 Відповісти

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