Кабмін виділив 222 мільйони на модернізацію пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Кабінет Міністрів затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту, а також виділив 222 мільйони гривень на розбудову інфраструктури на кордоні з Польщею.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну, інформує пресслужба уряду.

За його словами, угода з Угорщиною також розширить можливості для руху транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур.

Шмигаль додав, що крім цього додаткові 222 млн грн виділено для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску. Зокрема, це стосується закупівлі мобільних сканерів.

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Своєю чергод представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділено за рахунок зменшення фінансування програми реконструкції трансформаторних підстанцій на Сході України.

"Здійснено перерозподіл видатків державного бюджету... шляхом: зменшення обсягу надання кредитів з державного бюджету Міністерству енергетики за програмою "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України" на 221,82 млн гривень (інвестиційний проект "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України", кредитор – Кредитна установа для відбудови)", – написав він у Telegram.

Водночас на цю суму збільшено обсяг видатків розвитку Міністерству фінансів за програмою "Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску" (інвестиційний проєкт "Проєкт з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону", кредитор – Уряд Республіки Польща).



