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електроенергія (4079) Укренерго (1899) відключення світла (559)

Прогноз "Укренерго" на суботу: Світло не вимикатимуть від ранку і до 16:00

енергетика,світло

У суботу, 8 червня, графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів діятимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не планують.

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Як повідомлялося, раніше у Міненерго анонсували, що від завтра, 8 червня, у тестовому режимі запрацює новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла, він має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попередили, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року: щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть у ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими.

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07.06.2024 18:36 Відповісти
"Прогноз виключень світа" - щоб населення забуло про всі інші негаразди.
Щоб населення вимагало капітуляцію України моськовії.
А виключення світла - це по наказу фсб рф своїм агентам у офісу єрмака (здогадайтеся з двох раз - кому саме).
Ефективно та дешевше, ніж бомбардування.
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07.06.2024 23:11 Відповісти
Вимикайте після 18 - віддалено ніяк робити, ви і так ІТ вбиваєте як лиш можете.
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08.06.2024 02:45 Відповісти

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