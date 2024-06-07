Голова Мінфіну про підвищення податків: Рішення ще немає, тривають розрахунки

Міністерство фінансів все ще здійснює розрахунки і шукає найоптимальніший варіант перекриття бюджетної потреби на сектор оборони і безпеки.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні мені варто зазначити, що це питання ще не до кінця прораховано. Щойно у нас будуть відповідні ініціативи, ми до вас (депутатів Верховної Ради, – ред.) звернемося з відповідними пропозиціями. Знову ж таки, ці питання насамперед пов'язані із сектором безпеки та оборони", – сказав міністр.

Марченко зауважив, що від початку року Україна отримала вже $11,8 млрд зовнішніх надходжень від партнерів із необхідних на рік $38 млрд. Щодо частини коштів, яка залишилася, він наголосив, що "всі запевнення щодо забезпечення цієї допомоги вже надійшли".

"Тобто у нас є розрахунок, що, якщо ми вчасно зможемо вирішити всі питання щодо реформ, ухвалити відповідні законопроєкти, ухвалити відповідні акти уряду, у нас кошти в обсязі $38 млрд надійдуть до кінця року, і це надасть нам змогу повністю закрити видатки соціально-гуманітарного спрямування", – вказав очільник Мінфіну.

Як повідомлялося, водночас заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів наразі не обговорює питання підвищення податків, але звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони.

Що відомо про майбутнє підвищення податків?

Раніше, наприкінці травня, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що, щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.

За даними джерел української редакції Forbes, наразі Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.