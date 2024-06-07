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Рада заборонить медикам рекламувати лікарські засоби і отримувати бонуси від фармкомпаній

ліки

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який обмежить взаємодію фармацевтичних компаній із медиками.

Відповідний законопроєкт №10293 про розширення переліку обов'язків медичних і фармацевтичних працівників, а також спеціалістів із реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності на засіданні у четвер підтримали 250 депутатів, передає Інтерфакс-Україна.

Серед іншого, документом пропонується запровадити заборону медикам і фармацевтам безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити та/або одержувати сувенірну та брендовану продукцію від фармвиробників, дистриб'юторів і аптек, просити та/або одержувати для себе або близьких їм осіб подарунки, бонуси, премії, повернення готівкових коштів, рекламувати лікарські засоби, а також виписувати лікарські засоби, медичні вироби, допоміжні засоби реабілітації на фірмових бланках.

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Топ коментарі
+6
цікаво як вони це відмоніторять - такі плюхи зазвичай велика частина прибутку лікарів
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07.06.2024 16:30
+5
все правильно!
до кожного медика надіслати тцк з бусиком і в окопи!
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07.06.2024 16:16
+2
Напевно кнопкодави збираються підвищити зарплати медикам, нє? Цікаво, зараз так само багато реклами ліків по зомбоящику як і 2 і більше років тому? Напевно реклама від лікарів конкурує з рекламою в зомбоящику. Ахмєткі, Льовочкіну і Каломийському кушать більше хочеться?
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07.06.2024 16:24
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все правильно!
до кожного медика надіслати тцк з бусиком і в окопи!
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07.06.2024 16:16 Відповісти
Напевно кнопкодави збираються підвищити зарплати медикам, нє? Цікаво, зараз так само багато реклами ліків по зомбоящику як і 2 і більше років тому? Напевно реклама від лікарів конкурує з рекламою в зомбоящику. Ахмєткі, Льовочкіну і Каломийському кушать більше хочеться?
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07.06.2024 16:24 Відповісти
В лікарів першої ланки і так вже нормальні зарплати і залежать від кількості декларацій. У другої теж. Була реформа давно,а ви не в курсі. А от те,що вони досі виписують фуфломіцини за винагороду від фармкомпанії,називається КОРУПЦІЯ. Закон європейський,так і має бути.
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07.06.2024 16:34 Відповісти
Що можуть знати про Українське законодавство опущені пі.даросійськи тролі, вони навіть наративи по іпсо запамятати не можуть щоб не запутатись
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07.06.2024 17:45 Відповісти
Фразу «Тримай злодія!» кричить найголосніше сам підарський троль.
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07.06.2024 18:19 Відповісти
Це ви мене тролем?! Працювала у фарм компанії довго. І так,дійсно виписують фуфломіцини. Від цього страждають всі. Бо за це мед.репи (так їх називають) дають лікарям поповнення мобільнику,промо.продукцію,а лікарям "пожирніше" й путівки на відпочинок. Наш нарід тільки й вміє кричати "Зрада!!!" Навіть, коли законопроекти цілком адекватні.
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07.06.2024 21:54 Відповісти
Реальність із зарплатами лікарів дещо інша ніж золотий дощ від ЗЄ. Вилазьте вже з Зєлє-марафону.
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07.06.2024 18:18 Відповісти
Так це лише в сімейного лікаря зп норм при достатній кількості декларацій, але окулісти, нєвропатологи, отолоарингологи і т.д. залишились за бортом - їм підняли але не суттєво.
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07.06.2024 19:57 Відповісти
У цих теж підвищення. НЗСУ оплачує за кожного пацієнта візити.
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07.06.2024 21:55 Відповісти
не всі в нзсу
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08.06.2024 01:00 Відповісти
Так хто ж заважає підписати договори з НЗСУ всім?
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08.06.2024 11:26 Відповісти
питання до голов. лікарів
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08.06.2024 15:37 Відповісти
цікаво як вони це відмоніторять - такі плюхи зазвичай велика частина прибутку лікарів
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07.06.2024 16:30 Відповісти
Свята наївність.....
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07.06.2024 16:34 Відповісти
Один из множества бессмысленных законов этой Рады.
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07.06.2024 16:46 Відповісти
Владі вже всі показують середній палець. І в цьому випадку теж покажуть. З посмішкою. В країні давно почала набирати оберти Анархія.
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07.06.2024 16:53 Відповісти
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07.06.2024 17:10 Відповісти
На святое замахнулись,так и до взяток добраться могут.
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07.06.2024 17:19 Відповісти
Ну-ну... Щассссс...
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07.06.2024 17:27 Відповісти
від скуповування непотребу врятує тільки власна голова
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07.06.2024 18:05 Відповісти
А хіба реклама ліків по телебаченню не шкідливіша? Мій товариш, якому 50+, надивившись реклами, раптом вирішив що у нього загуста кров і приймає щось там для розрідження крові. Пояснити мені не зміг, чому він поставив собі такий діагноз.
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07.06.2024 18:47 Відповісти

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