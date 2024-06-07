Вимога ЄЦБ: Російський "Райффайзенбанк" обмежить кредитування

Російський "Райффайзенбанк" – "дочка" австрійського Raiffeisen Bank International – найближчими місяцями посилить кредитну політику, а відсоток схвалень кредитів суттєво знизиться.

Про це йдеться в повідомленні банку, передає The Moscow Times.

Як зазначається, це пов'язано з розпорядженням Європейського центрального банку.

"Райффайзенбанк" змушений знизити обсяги кредитування, щоб виконати припис ЄЦБ на адресу групи RBI зі скорочення кредитного портфеля в Росії на 65% до 2026 року. На практиці це означає, що найближчими місяцями кредитна політика посилиться і відсоток схвалень суттєво знизиться, проте мови про повну зупинку кредитування немає", – сказано в повідомленні банку.

Європейський центральний банк вимагає від RBI прискорити скорочення активності в Росії, яке австрійська група проводить з лютого 2022 року.

У травня Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити у доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Згодом російський підрозділ банку "Райффайзенбанк" заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог американських банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.

Також банк оголосив про зупинення прийому вкладів. Зокрема, з 1 червня банк припинив відкриття нових накопичувальних рахунків за декількома тарифами.

Водночас з 3 червня у "Райффайзенбанку" росіяни більше не можуть відкривати нові депозити, пролонгація вкладів також стане недоступною.

Російський "Райффайзенбанк", який входить у топ-20 за обсягом активів у РФ і включений Центробанком Росії до списку системно значимих, залишається головною фінансовою артерією, що пов'язує російську економіку зі світом.

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.