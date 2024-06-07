Завтра в тестовому режимі запрацюють нові графіки відключень світла, – Міненерго
Новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі відзавтра, 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.
Про це повідомив перший заступник глави Міністерства енергетики Юрій Власенко під час години запитань до уряду, передає Інтерфакс-Україна.
"Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області. У зв'язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин", – сказав Власенко.
Він наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.
"Намагаємося постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів", – додав Власенко.
Як працюють графіки відключень
24 травня Кабмін затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.
Порядок визначає процедуру взаємодії між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі (ОСП), операторами систем розподілу (ОСР), а також споживачами в процесі визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.
Згідно з Порядком, обласні та Київська міські військові адміністрації готують і затверджують переліки критично важливих об'єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання згідно зі встановленим мінімальним навантаженням.
Отже, ОСП "Укренерго" зобов'язаний забезпечити справедливу та рівномірну черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не належать до цих переліків.
Він має розраховувати граничну потужність, окрім цих об'єктів, після чого доводити її величину кожному ОСР. Ті, своєю чергою, у межах цієї граничної потужності формуватимуть графіки погодинного відключення електроенергії та графіки обмеження й аварійного відключення споживачів.
"Ухвалене рішення сприятиме забезпеченню принципу справедливого та рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об'єктів, що мають пріоритетне електропостачання", – зазначили в Міненерго.
Коли почалися відключення
Після масованих атак Росії по енергосистемі в березні-травні, системний оператор змушений з 14 травня застосовувати графіки погодинних відключень е/е в усіх регіонах України як для промисловості, так і для населення.
До цього з 8 травня графіки обмеження потужності почали застосовувати для промисловості.
6 червня гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зазначав, що, згідно з лімітами, які доводять Києву, критична інфраструктура у споживанні займає приблизно 25%, для населення і бізнесу залишиться приблизно 50% від звичного споживання.
Він висловив надію на поліпшення ситуації з набуттям 24 червня чинності нового порядку розподілу потужності.
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Evaien: Що за крик стоїть про те світло?
З 5й ранку аж до 20 сонце світить завдяки нашому лідору, що вам ще треба?!
Kurt Wootz: Великий привіт усім,хто страждав від нестерпних мінських угод, тарифного геноциду з необмеженою електрикою по 90 коп. та дорогої цибулі. Тепер хоч заживете. Якщо залишитесь живі до зими, то зможете дивитись ЗЕмарафон аж 2 години. Красота. А я вас попереджав в 2019 . Ще смішно?
Светлана Ветрова: Даю 100 доларів тому хто вистоїть у черзі на сплату комуналки у футболці "Зе-команда". Ну звісно якщо виживе)
Lida Sha: Додам ще 100$ за відос
qwest: 100 років тому про..рали свою Державу, після чого вимушені були їсти своїх дітей, а потім бути 75 років в рабстві у московії. Отримали нарешті унікальний шанс вийти з рабства і почати будувати власне. Але вроджена совковість, жага до шари і ідіотизм знов підвела до втрати усього.
А з цими відключеннями моїх знань і досвіду гарантовано вистачає лише на дійсно однозначне: вони брешуть! Це щодо отих версій про дефіциту генерації. Ні, він гарантовано є, тут без сумніву. Але є в пікові години. Тоді відключення логічні. Удень - сумнівні. А вночі - паранормальні. Хто не знає, у нас основа енергогенерації - АЕС. А вони негнучкі. Не можна швидко підвищувати й понижувати генерацію. Ранішні й вечірні піки перекривала теплова генерація. Її практично розбили, тому недостачу лікують рубильником. А вночі АЕС дають аж з надлишком, а прикрутити не можна. Тому й нічні пільгові тарифи запроваджують, щоб відбирати енергію, якої забагато. А нічні відключення свідчать, що щось явно не те. От просто так не буває.
Жодних стверджень, тільки припущення. Моя версія, що людей заганяють у скотський стан і відчуття панічної залежності та готовність до миру за будь-яку ціну, залишається базовою щодо мотивів. Але вона не знімає технічного питання: звідки береться нічний "дефіцит" - АЕС пригальмувати не можна - буде новий Чорнобиль.
А зараз побачив у Олександра Бригинця цікаве припущення. Він у себе поіронізував: "Поки немає пояснень цієї дивини, люди схильні вірити, що це Єрмак забирає собі струм на майнінг кріпти..." А я задумався. Раніше не цікавився темою, доки не побачив, як на побутовому рівні майнив один мій знайомий - лічильник у нього аж надривався. От він розповів, яких розмірів це може сягати в промислових масштабах. А я згадав, як ще десь при Порошенкові СБУ виловило ділків, які на одному підприємстві організували більш масштабний майнінг у масштабах енергопотреб цілого району. А коли СБУ й усі інші вас не ловлять, а охороняють під видом особливої військової таємниці й потреби? І зрозумілішим став раптовий аномальний дефіцит саме в столичному регіоні. Був уже прецедент у Грузії, коли на майнінг ішов ліміт цілих регіонів...
Ні, тільки припущення. Але версія заслуговує на увагу. Тим більше, що переконливішого варіанту не знаходжу. Ну, не марсіани ж крадуть? тай хто їм дасть, коли в нас є свої "5-6 ефективних менеджерів Zеленського"...
А з самого початку так не можна було зробити???