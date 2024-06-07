Брак кадрів: У київський метрополітен ідуть працювати жінки

У КП "Київський метрополітен" ідуть працювати жінки. Так, наразі одна жінка навчається на машиніста, крім того, жінки працевлаштовуються й на інші спеціальності.

Про це повідомив в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський, який розповів про кадрову ситуацію та роботу із залучення нових фахівців.

"Наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів – одна жінка. Ця група завершить навчання та вийде на лінію наприкінці цього року. Водночас найближчим часом ми оголосимо новий набір на курси машиністів. Сподіваємося, що до них долучаться як чоловіки, так і жінки. Загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків", – зазначив Вигівський.

За його словами, ситуація з браком фахівців у столичному метро пов'язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

"На сьогодні ми маємо більше 15% вакантних посад на підприємстві. Це вакансії слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро", – розповів Вигівський.

Він зауважив, що метрополітен є вузькопрофільним підприємством і має багато специфічних вакансій, які вимагають не лише відповідної освіти, а й потребують безпосереднього навчання в умовах підприємства. Це стосується машиністів, енергодиспетчерів, слюсарів та поїзних диспетчерів.

Загалом період адаптації спеціаліста до умов підприємства займає близько 12 місяців.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" збільшив інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.