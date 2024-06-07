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жінки (56) Київ (4602) Метрополітен (601) робота (807)

Брак кадрів: У київський метрополітен ідуть працювати жінки

метро

У КП "Київський метрополітен" ідуть працювати жінки. Так, наразі одна жінка навчається на машиніста, крім того, жінки працевлаштовуються й на інші спеціальності.

Про це повідомив в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський, який розповів про кадрову ситуацію та роботу із залучення нових фахівців.

"Наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів – одна жінка. Ця група завершить навчання та вийде на лінію наприкінці цього року. Водночас найближчим часом ми оголосимо новий набір на курси машиністів. Сподіваємося, що до них долучаться як чоловіки, так і жінки. Загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків", – зазначив Вигівський.

За його словами, ситуація з браком фахівців у столичному метро пов'язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

"На сьогодні ми маємо більше 15% вакантних посад на підприємстві. Це вакансії слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро", – розповів Вигівський.

Він зауважив, що метрополітен є вузькопрофільним підприємством і має багато специфічних вакансій, які вимагають не лише відповідної освіти, а й потребують безпосереднього навчання в умовах підприємства. Це стосується машиністів, енергодиспетчерів, слюсарів та поїзних диспетчерів.

Загалом період адаптації спеціаліста до умов підприємства займає близько 12 місяців.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" збільшив інтервали руху поїздів на 45-60 секунд на всіх лініях підземки. Головна причина – гострий дефіцит машиністів та електромеханіків.

Автор: 
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Топ коментарі
+2
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07.06.2024 17:18
+1
Спершу скажіть, яка в машиніста зарплата.
Не треба скидати все на війну.
Не жалійте заварки.
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07.06.2024 14:23
+1
Значить, чоловіки вже фсьо. Раніше жодної жінки-машиніста не було.
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07.06.2024 14:27
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Спершу скажіть, яка в машиніста зарплата.
Не треба скидати все на війну.
Не жалійте заварки.
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07.06.2024 14:23 Відповісти
та ніби це не великий секрет - десь тисяч 40, а з доплатами може більше
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07.06.2024 16:55 Відповісти
А тепер порахуйте яка відповідальність - нікому не прищемити дупу тощо.
Який вплив електричних полів....
Весь день без сонячного світла, повітря з пилюкою, грибком і т.д.
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08.06.2024 10:32 Відповісти
Значить, чоловіки вже фсьо. Раніше жодної жінки-машиніста не було.
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07.06.2024 14:27 Відповісти
А зараз буде аж ОДНА - це точно означає, що "чоловіки фсьо", бо ж одна жінка всіх замінить.
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07.06.2024 14:41 Відповісти
А трактористки і бодігарди (ліл!), у яких тепер беруть жінок - теж по одній будуть? І треба засовувати голову в пісок, як страус, і співати: "Всьо харашо, прєкрасная маркіза"? Засовуйте.
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07.06.2024 14:49 Відповісти
Бмп. Може й по одній.
Бодігарди-жінки завжди були, доречі. У Саддама цілий підрозділ був жінок-бодігардів.
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07.06.2024 15:07 Відповісти
Не у саддама. у каддафі.
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07.06.2024 16:42 Відповісти
І де той каддафі? Сказано ж було - доведуть баби до цугундера
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07.06.2024 17:54 Відповісти
Хай йдуть зелені депутани (зе-путани). З цих сосен гарні машиністки вийдуть.
Хоч поржуть.
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07.06.2024 14:51 Відповісти
Машиністки - жінки, які друкують на друкарських машинках.
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07.06.2024 17:17 Відповісти
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07.06.2024 17:18 Відповісти
"У київський метрополітен ідуть працювати жінки" - "одна жінка"
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07.06.2024 15:57 Відповісти
Хто мені пояснить, навіщо в армії потрібні машиністи ,в армії що електробронепоїзди з"явились ?
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07.06.2024 16:25 Відповісти
Для гарматного/дронового м'яса, що незрозумілого?
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07.06.2024 17:55 Відповісти
Так я це вже давно зрозумів ,тільки коли це зрозуміють наші диванні патріоти ?
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07.06.2024 19:27 Відповісти
Колись я читала курси програмування у Київському метрополітені. Ви не повірите. Здоровенний відділ складався з одних жінок,причому літніх))) Які взагалі-то і програмістами назвати важко.
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07.06.2024 16:38 Відповісти
А навіщо їм було програмування?
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07.06.2024 17:56 Відповісти

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