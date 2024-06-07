Тільки 8% німецьких компаній в Україні планують згортати інвестиції, – опитування

Багато німецьких фірм, що працюють на українському ринку, планують нові інвестиції, незважаючи на війну. Водночас 8% німецьких компаній збираються згорнути інвестиції в Україну.

Про це свідчить опитування, проведене Німецько-українською зовнішньоторговельною палатою (AHK Ukraine) за участю консалтингової компанії KPMG, передає DW.

Із опитаних 142 підприємств близько 42% очікують поліпшення економічної ситуації в Україні протягом найближчого року. Тим часом 48% вважають, що ситуація в Україні не зміниться, а решта 10% побоюються, що вона погіршиться.

В оцінці ділового клімату в Україні думки компаній розділились: 24% назвали його хорошим, стільки ж – поганим, 52% – "ані хорошим, ані поганим".

Водночас, кожна друга опитана німецька компанія розцінює доступ до українського ринку як шанс для її бізнесу.

Із точки зору довгострокових інвестицій найсерйознішим викликом 53% вважають війну Росії проти України, 38% компаній вказали, що побоюються за безпеку своїх прцівників. Для 31% корупція посідає третє місце в списку перешкод для ведення бізнесу в Україні.

Багато компаній вказали також на труднощі з пошуком працівників під час війни. До того ж, вони прогнозують, що новий закон про мобілізацію погіршить ситуацію.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: "Закон про мобілізацію: без демобілізації і без санкцій для ухилянтів".