Нерухомість визнають "нічийною": У Маріуполі окупанти планують вкрасти 20 тисяч квартир

У тимчасово окупованому російськими військами Маріупол 20 тис. об'єктів нерухомості планують визнати безхазяйними, більшість із них – це квартири квартири.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Всі приватні будинки, які треба ремонтувати, – будуть демонтовані. Квартири – віддані до розпорядження так званого уряду "ДНР". На практиці це означає, що по закінченню державного мародерства розподіл квартир (вкрадених у нас) перейде від Маріуполя до Донецька. А маріупольці-безхатьки так і залишаться без шансу на розселення", – розповів Андрющенко.

Також, за його словами, в першу чергу "нові квартири" окрім іпотеки підуть під розселення біженців із Бахмуту, Авдіївки та інших окупованих Росією міст та містечок, що, як підкреслив Андрющенко, "прямо вказує на відсутність планів їх відновлення".

"Також у пріоритеті на нові (вкрадені) квартири залишаються "герои СВО", поліцаї, освітяни та медики з Росії", – додав Андрющенко.

У травні повідомлялося, що окупаційна влада тимчасово захоплених Росією українських регіонів збирається вилучити 13,3 тис. приватних будинків та квартир.

Окупаційна "влада" визнала цю нерухомість "безгоспним майном". Якщо протягом місяця законні господарі особисто не з'являться в адміністраціях своїх населених пунктів, їхнє житло вилучать.