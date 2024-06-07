БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1769 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 359 4
Маріуполь (255) нерухомість (500) росія (13631)

Нерухомість визнають "нічийною": У Маріуполі окупанти планують вкрасти 20 тисяч квартир

маріуполь

У тимчасово окупованому російськими військами Маріупол 20 тис. об'єктів нерухомості планують визнати безхазяйними, більшість із них – це квартири квартири.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Всі приватні будинки, які треба ремонтувати, – будуть демонтовані. Квартири – віддані до розпорядження так званого уряду "ДНР". На практиці це означає, що по закінченню державного мародерства розподіл квартир (вкрадених у нас) перейде від Маріуполя до Донецька. А маріупольці-безхатьки так і залишаться без шансу на розселення", – розповів Андрющенко.

Також, за його словами, в першу чергу "нові квартири" окрім іпотеки підуть під розселення біженців із Бахмуту, Авдіївки та інших окупованих Росією міст та містечок, що, як підкреслив Андрющенко, "прямо вказує на відсутність планів їх відновлення".

"Також у пріоритеті на нові (вкрадені) квартири залишаються "герои СВО", поліцаї, освітяни та медики з Росії", – додав Андрющенко.

У травні повідомлялося, що окупаційна влада тимчасово захоплених Росією українських регіонів збирається вилучити 13,3 тис. приватних будинків та квартир.

Окупаційна "влада" визнала цю нерухомість "безгоспним майном". Якщо протягом місяця законні господарі особисто не з'являться в адміністраціях своїх населених пунктів, їхнє житло вилучать.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну то й що? Після деокупації ці квартири повернуться власникам з українськими документами на помешкання.
показати весь коментар
07.06.2024 14:07 Відповісти
Після чого???
показати весь коментар
14.06.2024 15:56 Відповісти
Після звільнення міста. Так зрозуміло?
показати весь коментар
14.06.2024 16:04 Відповісти
Якути евенки буряти інші вузькоокі та чорножопі за гроші візьмуть житло а місцевим на рашкі щаполярне коло обживать хотіли в рашку їжте не заляпайтесь
показати весь коментар
07.06.2024 16:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 