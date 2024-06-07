Попит на електромобілі в травні збільшився на 68%. ТОП-5 найпопулярніших моделей
За травень 2024 року український автопарк поповнили 4 113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".
Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%, однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легковики – 4025 штук (нових – 647, уживаних – 3378).
Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
П'ятірка найпопулярніших нових електромобілів
У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.4 – 110 авто;
- Honda M-NV – 72 машини;
- Nissan Ariya – 58;
- BYD Song Plus – 45;
- Zeekr 001 – 32.
Найпопулярніші вживані
Топ-5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:
- Nissan Leaf – 492 автомобілів;
- Tesla Model 3 – 404 авто;
- Tesla Model Y – 335;
- Volkswagen е-Golf – 212;
- Hyundai Kona – 210 машин.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. машин на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% – вживані.
Раніше повідомлялося, що попит на вживані авто з-за кордону в травні зріс на 26% порівняно з травнем минулого року.
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