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авто (3996) електромобіль (660)

Попит на електромобілі в травні збільшився на 68%. ТОП-5 найпопулярніших моделей

электромобиль

За травень 2024 року український автопарк поповнили 4 113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%, однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легковики – 4025 штук (нових – 647, уживаних – 3378).

Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

П'ятірка найпопулярніших нових електромобілів

У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • Volkswagen ID.4 – 110 авто;
  • Honda M-NV – 72 машини;
  • Nissan Ariya – 58;
  • BYD Song Plus – 45;
  • Zeekr 001 – 32.

Найпопулярніші вживані

Топ-5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів виглядає так:

  • Nissan Leaf – 492 автомобілів;
  • Tesla Model 3 – 404 авто;
  • Tesla Model Y – 335;
  • Volkswagen е-Golf – 212;
  • Hyundai Kona – 210 машин.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. машин на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% – вживані.

Раніше повідомлялося, що попит на вживані авто з-за кордону в травні зріс на 26% порівняно з травнем минулого року. 

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