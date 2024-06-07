Єврокомісія рекомендує почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Хочуть встигнути до головування Угорщини в блоці

Європейська Комісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу вже цього місяця – до того, як розпочнеться головування Угорщини в Раді ЄС.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає DW.

Зазначаєтьс, що ЄК має оголосити, що Україна відповідає раніше невиконаним критеріям, включно з антикорупційними заходами, обмеженням політичного лобіювання, правилами декларування активів для державних службовців і захистом мов національних меншин.

Рекомендація Брюсселя вимагає одностайності серед країн ЄС, тож очікується, що Угорщина висуне заперечення через нібито проблему в Україні зі ставленням до угорської меншини.

Раніше повідомлялося, що Бельгія, котра зараз головує в Раді Європейського Союзу, закликає уряди країн-членів ЄС подумати над початком процедури позбавлення права голосу Угорщини.

Як Угорщина блокує допомогу Україні

У липні Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС до кінця року. Це дасть їй більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети Євросоюзу. Відповідно, під загрозою може опинитися військова допомога Україні, санкції проти Росії, поступ України до членства в ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не підтримає запропонований Єврокомісією 14 пакет санкцій проти Росії, оскільки нові обмеження суперечать інтересам країни.

Так, Угорщина виступає проти нових санкцій Європейського Союзу щодо російського скрапленого газу.

У березні повідомлялося, що Угорщина вимагатиме обмежити імпорт українського зерна на рівні ЄС.

Шлях України до членства в ЄС

6 червня 2024 року повідомлялося, що Україною вже забезпечено наближення законодавства до законодавства Європейського Союзу в таких сферах, як фінансові послуги (в частині запобігання відмиванню грошей) та підприємництво (в частині бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

На початкуцього року Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.