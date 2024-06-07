Польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне"

Через блокування руху вантажівок біля пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне", яке польські фермери влаштували з 4 по 6 червня, значних черг не виникло. Зараз рух транспорту через цей пункт пропуску триває у звичному режимі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Значних черг не було. Станом на ранок сьогодні у бік України черга складає близько 50 вантажівок. На виїзд із України є черга, вона не збільшувалася і була незначною. Фактично водіям не треба фізично бути біля кордону, електронна система ("єЧерга") підкаже їм, коли вони можуть перетнути кордон. Станом на ранок сьогодні ми фіксуємо збільшення кількості охочих перетнути кордон на цьому напрямку саме з вантажних транспортних засобів – у "єЧерзі" зареєстровано більше 200 одиниць транспорту", – розповів Демченко.

Він також нагадав, що блокувальники завершили свої дії сьогодні опівночі.

"Сьогодні ми відзначаємо, що рух почав відбуватися як у бік Польщі, так і більш інтенсивний – у бік України. Під час блокування руху транспортних вантажних засобів польські учасники цієї акції взагалі не пропускали вантажівки, які могли б слідувати з України в Польщу, у бік України транспорт хоч і пропускався, але в незначній кількості, суттєво менше, ніж може пропускати цей пункт пропуску. Наприклад, за минулу добу у бік України кордон перетнуло близько 60 вантажних транспортних засобів, а після 00:00 цей рух став значно інтенсивнішим", – сказав Демченко.

За його словами, дещо збільшилися черги на території Польщі на інших напрямках.

"До прикладу, до пункту пропуску "Ягодин" у черзі 200 вантажівок, по напрямку пункту пропуску "Краківець" – близько 400. Рух іде інтенсивний", – сказав речник Держприкордонслужби.

Він додав, що пропускна спроможність цих напрямків більша, ніж фізична черга, тож вантажівки перетнуть кордон досить швидко.

Як повідомлялося, 4 червня польські протестувальники знову заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною.

Про плани блокування повідомлялося заздалегідь.

Наразі акцію протесту заявлено терміном на два дні – до другої половини дня 6 червня.

Пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися в лютому.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте в нашому матеріалі: "Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу".