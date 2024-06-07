План доходів бюджету за перший квартал перевиконано на 22,4%. Що цьому посприяло?

План доходів загального фонду держбюджету України в січні-березні 2024 року перевиконано на 85,8 млрд грн (22,4%), що стало можливим завдяки допомозі міжнародних партнерів, однак вона поступово зменшується.

Про це заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська, презентуючи висновок про результати аналізу виконання закону про держбюджет України на 2024 рік у першому кварталі.

Зростання доходів

"Хоча доходи держбюджету в першому кварталі 2024 року, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зросли на 116,2 млрд грн (22,1%) і становили 642,1 млрд грн, здебільшого це зростання зумовлене неекономічними чинниками", – сказано в повідомленні.

Зокрема, мова йде про такі чинники, як зростання ставки податку на прибуток банків, авансові перерахування дивідендів на державну частку, збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Серед економічних чинників, які вплинули на збільшення доходів, – зростання оподаткованого імпорту та прибутку прибуткових підприємств, девальвація гривні, зростання реального ВВП, зростання зарплат та інфляції.

У першому кварталі 2024 року від міжнародної спільноти отримано зовнішніх запозичень і грантів на загальну суму 402,3 млрд грн, що на 5,1 млрд грн менше, ніж планувалося.

При цьому внутрішні ресурси України вдвічі перевищили зовнішні і становили 811,7 млрд грн. Зокрема, запозичення на внутрішньому ринку на 11% перевищили план, зокрема за рахунок придбання банками військових облігацій.

Видатки державного бюджету за вказаний період теж збільшилися – на 92,4 млрд грн (12%) – до 813,1 млрд грн.

Недотримання вимог

Водночас, як зауважила Піщанська, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів і головні розпорядники не дотрималися вимог Бюджетного кодексу. Зокрема:

не розробили та не забезпечили вчасного затвердження порядків використання коштів за бюджетними програмами, у результаті чого не було проведено заплановані на січень видатки у сумі 10,1 млрд грн;

вчасно не розробили та не затвердили за погодженням з Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм, через що не було проведено заплановані на січень-березень видатки і надання кредитів у сумі 17,3 млрд грн.

Витрати на оборону

На заходи, пов'язані з обороноздатністю та безпекою держави, у зазначений період держава витратила 552 млрд грн – порівняно з аналогічним періодом попереднього року витрати збільшилися на 14%.

Також Держспецзв'язок витратив на закупівлю обладнання та техніки на 35% менше плану за звітний період, а Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості не розпочало проведення видатків для виготовлення продукції оборонного призначення на суму 10,8 млрд грн.

Із резервного фонду держбюджету на заходи з обороноздатності витратили на 46% менше плану.