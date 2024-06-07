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Естонія розглядає обмеження на покупку нерухомості для громадян Росії та Білорусі

Естонія ЕПЦ МП

Естонський уряд обговорював обмеження купівлі нерухомості для громадян Росії та Білорусі з огляду на потреби безпеки.

Проце повідомляє ERR.

"Ми працюємо над метою програми дій уряду щодо зниження ризику того, що придбана нерухомість може бути використана для розвідувальної діяльності, диверсій або будь-якої антидержавної діяльності", – заявив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Він навів приклад Фінляндії, де російський олігарх купив кілька островів, розташованих поруч зі стратегічно важливими для Фінляндії об'єктами, і побудував на своїй території вертолітні майданчики.

Раніше повідомлялося, що в 2023 році обсяг операцій із нерухомістю, які здійснюються росіянами у Фінляндії, впав наполовину порівняно з роком раніше.

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