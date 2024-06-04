Рада виключила із ухваленого раніше законопроєкту норму про право звільнити працівника, який не повідомив про зв’язки в Росії

Верховна Рада погодилася з пропозиціями президента України Володимира Зеленського й виключила із законопроєкту №7731 норму про право роботодавця на звільнення працівника за ненадання інформації про зв'язки з фізичними особами, котрі перебувають у Росії та в окупації.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За законопроєкт №7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань із пропозиціями президента в цілому проголосував 241 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради 4 червня.

Дотримуючись пропозицій президента, Верховна Рада також доповнила законопроєкт новими частинами, згідно з якими складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення про зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

У законопроєкті також наголошується, що встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов'язковим.

Наприкінці квітня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №7731, який встановлює додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.