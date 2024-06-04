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Новини
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електроенергія (4083) Укренерго (1900) відключення світла (559)

Завтра відключення світла прогнозуються впродовж усієї доби, – "Укренерго"

світло

Завтра, 5 червня, прогнозується дефіцит в енергосистемі України, ліміти на споживання електроенергії діятимусть у всіх областях з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових і побутових споживачів графіки погодинних відключень", – сказано в повідомленні.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація в енергосистемі України наразі не критична, але через значний дефіцит потужності після низки масованих атак РФ українцям потрібно звикати до постійних погодинних відключень електроенергії протягом тривалого періоду.

Водночас 4 червня Київ перевищив встановлені ліміти споживання електроенергії, тому в місті почалися екстрені відключення споживачів поза графіком.

Також застосовуються екстрені відключення в Київській та Донецькій областях.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 
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Топ коментарі
+10
А я "прогнозую", що за таку "послугу" буду сплачувати скільки захочу і коли захочу - в усіх свої проблеми. Раджу так само робити і всім - це приватна компанія, котра належить реальному бандиту та вбивці, совість турбувати не буде. І чому, коли руде лайно гребло сотні мільйонів прибутку було все ОК, а якщо проблеми - то всі повинні бандюгану скинутись? АХМЄТКА - ПНХ!!
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04.06.2024 18:57
+5
Ну шо, ,,хуже не будет" ?!?
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04.06.2024 18:43
+4
Але приїдуть підери і світло відключать тобі, а не ахмету...і навіть всьому кмікрорайону відключать якщо всі повстануть...тут треба робити щось інше..і без самосуду не обійтись нажаль
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04.06.2024 19:14
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Ну шо, ,,хуже не будет" ?!?
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04.06.2024 18:43 Відповісти
А я "прогнозую", що за таку "послугу" буду сплачувати скільки захочу і коли захочу - в усіх свої проблеми. Раджу так само робити і всім - це приватна компанія, котра належить реальному бандиту та вбивці, совість турбувати не буде. І чому, коли руде лайно гребло сотні мільйонів прибутку було все ОК, а якщо проблеми - то всі повинні бандюгану скинутись? АХМЄТКА - ПНХ!!
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04.06.2024 18:57 Відповісти
https://zn.ua/ukr/energetics/jak-akhmetov-lishe-za-berezen-zarobiv-na-enerhoatomi-miljard-hriven.html https://zn.ua/ukr/energetics/jak-akhmetov-lishe-za-berezen-zarobiv-na-enerhoatomi-miljard-hriven.html

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04.06.2024 19:02 Відповісти
А скільки я вже наслухався: он так памагаєт! он так памагаєт!...при чому всі вибоці ЗЕ!
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04.06.2024 19:08 Відповісти
Але приїдуть підери і світло відключать тобі, а не ахмету...і навіть всьому кмікрорайону відключать якщо всі повстануть...тут треба робити щось інше..і без самосуду не обійтись нажаль
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04.06.2024 19:14 Відповісти
не повстануть. Військовий стан не дасть
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04.06.2024 19:26 Відповісти
і як він "не дасть", а ну розкажи!
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05.06.2024 00:04 Відповісти
прижинуть "броньованих" поліціантів і розженуть мітингарів і спровокують масовий безлад. Саме цього намагаєтся Єрмак и Ко - агенти ФСБ
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05.06.2024 00:22 Відповісти
Хто ці ліміти вигадав? Хто їх бачив? Того не може бути щоб у Харкові чи Хенрсоні ліміти були такі як у Львові або в Одесі. Але. І в декілька разів теж неможно. Бо замало того що міста під постійними обстрілами, так влада залишає їх мешканців без світла.
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04.06.2024 19:25 Відповісти
Одесса. С начала суток 13 часов без света. Включают не надолго и снова на 5 часов. Это называется стабилизационный отключения?
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04.06.2024 21:47 Відповісти
K0✙EGAR

@_rage4oK

·

https://x.com/_rage4oK/status/1796771625318183055

ₚусня для Кₚыма закупила газовые турбины Siemens SGT-300 и там есть свет. Просто интересно, сколько турбин закупил Ахметов для Украины? Вопрос риторический, тушите жёппы. Очевидно, что кроме поднятия тарифов и зеленого телешмарафона перемоги, за 3 года НЕ было сделано НИХУЯ.
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04.06.2024 22:04 Відповісти

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