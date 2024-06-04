Завтра відключення світла прогнозуються впродовж усієї доби, – "Укренерго"

Завтра, 5 червня, прогнозується дефіцит в енергосистемі України, ліміти на споживання електроенергії діятимусть у всіх областях з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових і побутових споживачів графіки погодинних відключень", – сказано в повідомленні.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація в енергосистемі України наразі не критична, але через значний дефіцит потужності після низки масованих атак РФ українцям потрібно звикати до постійних погодинних відключень електроенергії протягом тривалого періоду.

Водночас 4 червня Київ перевищив встановлені ліміти споживання електроенергії, тому в місті почалися екстрені відключення споживачів поза графіком.

Також застосовуються екстрені відключення в Київській та Донецькій областях.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.