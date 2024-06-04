Колишній Twitter офіційно дозволив користувачам публікувати порно

Соціальна мережа X (раніше – Twitter) внесла зміни до правил спільноти й офіційно дозволила користувачам публікувати на платформі вміст для дорослих і графічний контент, хоча й із кількома застереженнями.

Про це пише TechCrunch.

Тепер користувачі можуть публікувати створений за згодою контент NSFW (not safe for work, – ред.), якщо він є помітно позначеним як такий. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені штучним інтелектом.

"Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов'язані з сексуальними темами, якщо вони виробляються та розповсюджуються за згодою. Сексуальне самовираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього самовираження", – йдеться на сторінці X щодо політики "контенту для дорослих".

Правила Х щодо контенту, пов'язаного з насильством, також мають подібні вказівки, але Х стверджує, що контент не повинен бути "надмірно кривавим або зображувати сексуальне насильство".

Платформа продовжує забороняти вміст, який явно погрожує або пропагує/прославляє насильство.

Компанія обґрунтовує дозвіл графічного вмісту, щоб дозволити людям брати участь у розмовах про те, що відбувається навколо них, і включати зображення та відео.

Соціальна мережа дозволяє користувачам позначати свої публікації як такі, що містять конфіденційні медіафайли, і не дозволяє переглядати такі публікації користувачам молодше 18 років або особам, які не вказали дати народження у своєму профілі.

Зазначається, що X насправді ніколи не забороняв порно, хоча правила ніколи не дозволяли такий контент напряму.

Згідно зі звітом Reuters у 2022 році, який посилався на внутрішні документи компанії, близько 13% публікацій на платформі у 2022 році містили контент для дорослих.

Раніше повідомлялося, що власник соцмережі X Ілон Маск планує стягувати з нових користувачів платформи невелику плату за публікацію повідомлень, таким чином намагаючись вирішити проблему з ботами.

Що відбувається з колишнім Twitter

На початку цього року повідомлялося, що вартість компанії X наразі становить менше третини від тієї суми, яку за неї заплатив американський мільярдер Ілон Маск.

Наприкінці 2023 року соцмережа Х включила запуск P2P-платежів до переліку планів на 2024 рік, а також анонсувала більш активне застосування штучного інтелекту для покращення пошуку, видачі повідомлень, адресності реклами та підвищення рівня розуміння клієнтів.

Серед основних досягнень 2023 року компанія, зокрема, назвала "свободу слова як основну цінність платформи" з новою стратегією модерації контенту для її підтримки та орієнтацію на відео: за статистикою соцмережі, люди дивляться відео у 8 з 10 сесій, а також запуск аудіо- та відеодзвінків та нового пошукового помічника Grok зі штучним інтелектом, розробленого компанією xAI.

Уточнюється, що в межах інвестицій у творців контенту менш як протягом року компанія заплатила понад 80 тис. авторів через програму розподілу доходів від реклами.

До того Єврокомісія назвала соцмережу Ілона Маска найбільшим каналом поширення російської дезінформації.