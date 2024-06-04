Найбільша IT-конференція України цьогоріч не відбудеться через загрозу обстрілів

Найбільша IT-конференція України iForum цього року не відбудеться через побоювання стосовно безпеки учасників.

Про це повідомив оргкомітет форуму, передає AIN.UA.

"Як показав приклад Харкова та Чернігова, противник націлений на масові жертви серед цивільного населення, а багатотисячна конференція може стати саме такою ціллю. З огляду на це, проведення заходу у звичному форматі ми вважаємо небезпечним, а онлайн-формат недоцільним", – сказано в повідомленні.

Минулого року iForum пройшов 10 серпня в київському Міжнародному виставковому центрі з укриттям.

Тоді формат конференції адаптували до вимог воєнного часу, зокрема на конференції була експозиція "Місто Майбутнього", присвячена defence-розробкам українських проєктів, і виставкова експозона високих технологій.

iForum засновували Олександр Ольшанський, Олексій Мась і Сергій Корж ще 2009 року. Він відбувається щорічно, окрім 2020 року, коли конференцію скасували через коронавірусні обмеження, та 2022 року, через воєнний стан.

Раніше повідомлялося, що експорт українських IT-послуг у квітні знизився на 3,5% у порівнянні з березнем і становив $545 млн.

Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте в нашому матеріалі: "Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ".