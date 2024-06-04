Чехія обіцяє позбутися залежності від російської нафти до середини 2025 року. До того вона обіцяла зробити це раніше

Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Петр Фіала, передає Європейська правда.

Фіала хоче вимагати скасування пільг на імпорт російської нафти одразу після завершення проєкту розширення італійського нафтопроводу TAL. Роботи над ним уже розпочалися.

Трубопровід TAL простягається від Трієста (Італія) до Німеччини та австрії. Чехія пов'язана з ним трубопроводом IKL (Інґольштадт – Кралупи – Літвінов), який починається на півдні Німеччини.

Технологічні модифікації будуть завершені до кінця цього року, а після цього розпочнуться оздоблювальні роботи та експлуатаційні випробування.

"Після 60 років Чехія не буде залежати від російської нафти з нафтопроводу "Дружба", – заявив Фіала після зустрічі з керівництвом державної компанії Mero.

Компанія Mero є власником і оператором чеської частини нафтопроводу "Дружба" і нафтопроводу IKL, а також єдиним перевізником сирої нафти до Чеської Республіки.

Розширений нафтопровід дозволить щорічно постачати до Чехії додаткові 4 млн тонн нафти. Він покриватиме споживання обох нафтопереробних заводів у Литвинові та Кралупах над Влтавою.

За словами міністра промисловості і торгівлі Йозефа Сікели, проєкт значно зміцнить енергетичну безпеку Чехії.

"Водночас він дозволить нам поступово відмовитися від платежів за російську нафту російському диктаторському режиму, а це не тільки в наших моральних, але й стратегічних інтересах", – додав Сікела.

Загальна вартість повної модифікації та збільшення пропускної здатності, яка полягатиме у прискоренні транспортування нафти, має скласти приблизно 1,3-1,6 млрд крон і буде покрита компанією Mero.

Чехія та російська нафта

У жовтні минулого року прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що Чехія в найближчі місяці позбавиться залежності від постачання нафти з Росії.

У вересні стало відомо, що Чехія імпортувала рекордний обсяг російської нафти за останні 11 років.