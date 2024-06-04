Рада зобов’язала використовувати біопаливо на транспорті. Його компонент у бензинах має бути не менше 5%

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3356-д стосовно обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосувало 235 депутатів.

Так, із 1 травня 2025 року обов'язковий компонент біопалива в бензинах має бути на рівні не менше 5%.

Мова йде про використання біобутанолу, біогазу, біодизелю, біоетанолу, біоводню тощо.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала підвищення акцизів на пальне до рівня європейських. Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 70 євро за 1000 літрів.

Перехідний етап має розпочатися з 1 липня 2024 року.