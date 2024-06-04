Рада підтримала підвищення акцизів на пальне до рівня європейських

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу стосовно акцизного податку.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада все ж таки підтримала в першому читанні альтернативний №11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо. За основу саме альтернативний – 227", – сказав Железняк.

Законопроєкт №11256-2 є альтернативним до законопроєктів №11256 та №11256-1 – останні депутати відхилили, давши їм 212 та 218 голосів відповідно.

Що передбачено законопроєктом

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 70 євро за 1000 літрів.

Перехідний етап має розпочатися з 1 липня 2024 року.

Як повідомлялося, 31 травня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку".