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Пенсійний фонд (402) субсидія (601) тарифи (1243) електроенергія (4083)

Підвищення тарифів на електроенергію: Перерахунок субсидій відбудеться автоматично

субсидія

Перерахунок житлової субсидії після збільшення тарифу на електроенергію буде здійснено автоматично. 

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

"Тобто одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно", – пояснили у Фонді.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні, нагадали в Пенсійному фонді.

Нові тарифи на електроенергію

Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п’ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що новий тариф на електроенергію для побутових споживачів, який з 1 червня зріс 60%, покриває собівартість виробництва та передачі електроенергії.

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Незалежно від обсягу споживання і незалежно, є у людей газ чи немає. У кого все на електриці, швидко відчують різницю.
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04.06.2024 17:11 Відповісти
А виродкам насрати...це ж не їх стосується
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04.06.2024 17:40 Відповісти
А уряд так і не спромігся пояснити причину підняття тарифу?
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04.06.2024 17:20 Відповісти
...просто у 2019 році вумний на-ріт приколовся і влаштував усій Україні Вирок-2019...
ось і вся причина, решта, Велика Війна у тому числі - наслідки дебільного експерименту лохторату наївних, жлобів та какаразніц над здоровим глуздом
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04.06.2024 18:11 Відповісти
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04.06.2024 17:54 Відповісти
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://x.com/ukrainiansfirst/status/1797985331452752312 1 ч

Вся сутність ЗЕленського..
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04.06.2024 17:55 Відповісти
Діра в бюджеті, чи у головах слуг? Прості рішення для народу!
https://www.youtube.com/watch?v=fq9_B-vHFRI
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04.06.2024 18:31 Відповісти

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