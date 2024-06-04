Кабмін спростив імпорт деяких товарів для виготовлення спецтранспорту

Кабінет Міністрів дозволив ввезення в митному режимі переробки на митній території України деяких видів товарів для подальшого виготовлення спецтранспорту на українських підприємствах.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 червня.

Зокрема, йдеться про виготовлення транспортних засобів спеціального призначення для використання на території України підрозділами Національної поліції, медиками, ДСНС, правоохоронними органами та військовими формуваннями.

"На сьогоднішньому засіданні уряд скасував мита для групи товарів, які йтимуть на виробництво спецтранспорту для підтримки роботи національних служб спеціального призначення. Розвиток промисловості, переробки та збільшення виробництва саме української продукції – це те, над чим працює уряд в рамках політики "Зроблено в Україні" спільно з бізнесом та міжнародними партнерами", – прокоментував заступник міністра економіки України – торговий представник Тарас Качка.

Відтак, уряд виключив із Переліків транспортні засоби товарних позицій 8703, 8704 згідно із УКТ ЗЕД та кузови для моторних транспортних засобів, що класифікуються за кодом 8707 10 90 90 згідно із УКТ ЗЕД.

Крім того, рішення уряду сприятиме збільшенню обсягів виробництва транспортних засобів на існуючих потужностях українських підприємств, збереженню існуючих та створенню нових робочих місць.