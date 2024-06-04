Росія за травень збільшила експорт бензину залізницею на 15%

Росія за травень цього року збільшила експорт автобензинів залізничним транспортом на 15,2% у добовому вираженні порівняно з попереднім місяцем – до 256,25 тис. тонн із 215,29 тис. тонн.

Про це свідчать дані джерел у галузі та розрахунки Reuters, передає enkorr.

Порівняно з травнем 2023 року експортні відвантаження автопалива з російських НПЗ впали на 50,7%.

За словами джерел, зростання відвантажень минулого місяця пов'язане переважно з призупиненням дії введеної з 1 березня тимчасової заборони на експорт бензину.

Припинення ембарго діятиме до 30 червня поточного року і може бути продовжено за рішенням уряду.

Основний обсяг експорту автобензинів минулого місяця знову припав на Монголію – 68,65 тис. тонн, або 27% від сумарних поставок (-7,7% до квітня).

Відвантаження автопалива до Киргизії у травні зросли на 11% порівняно з квітнем, до 41,86 тис. тонн, до Узбекистану – скоротилися на 10,5%, до 49,79 тис. тонн, до Таджикистану – впали на 31%, до 22,43 тис. тонн.

За січень-травень 2024 року постачання автобензинів залізничним транспортом для експорту через порти та прикордонні переходи Росії внаслідок дії паливного ембарго впали на 37% відносно того самого періоду минулого року, до 2,08 млн тонн.

За квітень Росія скоротила експорт автобензинів залізничним транспортом на 31% у добовому вираженні в порівнянні з березнем – до 215,29 тис. тонн із 323,16 тис. тонн.

Наприкінці травня повідомлялося, що виробництво бензину в Росії знижується третій тиждень поспіль на тлі серії нальотів українських дронів, котрі в травні вразили щонайменше п’ять великих нафтопереробних заводів РФ. Так, за тиждень з 13 по 19 травня російські НПЗ випустили 740 тис. тонн бензину – мінімальний обсяг із жовтня минулого року.