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Зеленський (2442) кіно (252) кінопрокат (86) англійська мова (9)

Держава доплачуватиме кінотеатрам за відмову від фільмів з українським дубляжем на користь оригіналу. Рада ухвалила закон

англійська

Верховна Рада ухвалила закон "Про застосування англійської мови в Україні".

Відповідний законопроєкт №9432 у другому читанні підтримали 236 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Він уточнив, що перед голосуванням депутати підтримали дискусійну поправку, як передбачає виплати з державного бюджету кінотеатрам, які замість фільмів з українським дубляжем демонструватимуть їх англійською.

"Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону),яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)", – написав Железняк.

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Як повідомлялося, цей законопроєкт вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. Документом пропонується офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Серед іншого, документом запропоновано визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

Водночас Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики виключив з нього дискусійні норми, що стосуються кіно та телебачення. Зокрема, у редакції Зелеського законопроєкт вимагав демонструвати англомовні фільми у кінотеатрах виключно мовою оригіналу, а також передбачав зниження квоти україномовних програм.

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Про англійську мову - все нормально, рухаємося до інтегративних можливостей. Але доплачувати - черговий дебілізм влади, особливо під час війни
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04.06.2024 17:14 Відповісти
Я зі своїх податків не згоден доплачувати за пусті зали ЗЕлених кінотеатрів!!!!
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04.06.2024 20:00 Відповісти
Скоти. Русскаязичні в Україні мільйон причин знайдуть, щоб не вчити, не знати і не розмовляти українською, а ухилянти стільки ж причин знайдуть, щоб не йти служити і не захищати свою рідну українську землю!....
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04.06.2024 20:01 Відповісти
Хай тепер телемарахфон кутять англійською
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07.06.2024 22:43 Відповісти

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