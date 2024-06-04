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акциз (262) ВР (2804) держбюджет (1538) закон (1453) парламент (1916) цигарки (343) тютюн (306)

Рада підтримала різке підвищення акцизів на сигарети

сигарети

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".

Відповідний законопроєкт №10190 у першому читанні підтримали 249 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєктом пропонується до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС. 

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016-2028 роках – ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

Очікується, що завдяки підвищенню акцизів до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.

Нардеп уточнив, що у профоільному Комітеті Ради триває активна дискусія щодо акцизного навантаження на ТВЕН, це питання обговорюватимуть під час підготовки документа до розгляду у другому читанні.

Які податки підвищать в Україні

Як повідомлялося, Мінфін готує підвищення військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи, розповідав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними ЗМІ, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначили. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.

Як писав БізнесЦензор, у держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Таким чином, заплановані на цей рік обронні видатки менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону у 2023 році впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому в цьому році їх теж доведеться збільшувати.

Крім того, додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, розповідала олова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Джерела надходження цих коштів також не визначені.

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Топ коментарі
+9
12 років тому я зав'язав останню цигарку... а до того 40 років смалив...
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04.06.2024 15:01
+7
Це замість ліквідації "чорного ринку"? Їх чіпати не можна, бо "сациально блізкіє"?
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04.06.2024 15:03
+6
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04.06.2024 15:02
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а у 2016-2028 роках - ще на 5% щороку

но как вернуться в 2016?
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04.06.2024 14:57 Відповісти
А вообще им бы это верховной зраде лишь бы чего-то повысить для мутного нариту. Зарплаты я так понимаю они себе тоже повысят?
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04.06.2024 15:01 Відповісти
В Раді всі не курящі? пі.....дец.

Вставай срана огромная.......
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04.06.2024 15:00 Відповісти
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04.06.2024 15:32 Відповісти
а ця рада любе різке підвищєння і любих акцизів підтримає.
ручна рада...
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04.06.2024 15:01 Відповісти
12 років тому я зав'язав останню цигарку... а до того 40 років смалив...
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04.06.2024 15:01 Відповісти
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04.06.2024 15:02 Відповісти
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04.06.2024 17:17 Відповісти
навіть не збираюсь це робити
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04.06.2024 15:03 Відповісти
Корову потрібно менше годувати й більше доїти
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04.06.2024 15:03 Відповісти
Но ведь капля никотина убивает лошадь. Интересно как британский ученые пришли к такому выводу и зачем было давать лошади никотин. Я так понимаю на это вышли чисто эксперементальным путем
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04.06.2024 15:04 Відповісти
Терміново проведіть експеримент, щоб з'ясувати, чи дійсно вода камінь точить! Я так розумію, британські вчені обійшли своєю увагою це надважливе фізичне явище
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04.06.2024 15:26 Відповісти
Це замість ліквідації "чорного ринку"? Їх чіпати не можна, бо "сациально блізкіє"?
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04.06.2024 15:03 Відповісти
настільки блізкіє що майже зрослися
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04.06.2024 15:08 Відповісти
Так. Всі кіоски, що легально продають підроблені безакцизні цигарки, залишаються.

Мабуть блаЗЄнські тому й піднімають акциз, бо хочуть в ці кіоски загнати ще більше людей, що палять цигарки. Матимуть додаткові мільярди в кишені.

чума на блаЗЄнів!
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04.06.2024 15:19 Відповісти
Громадяни України живуть на межі виживання. Не кажучи бідності. Головнокомандувач, з якоїсь біди сам себе таким не вважає. Можливо ЗМІ не так трактують.
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04.06.2024 15:06 Відповісти
А на кокс для ОПи коли акциз підвищите?
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04.06.2024 15:07 Відповісти
є темнік
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04.06.2024 15:09 Відповісти
ОПа латиноамериканський кокс безподатково від москалоти через гогілашвілі отримують...
У Марусі Левченко, яка працює секретаркою у просрочєного спитайте, вона в "тємє"...
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04.06.2024 16:40 Відповісти
Хтось візьме на себе сміливість та політичну відповідальність і проведе аудит держслужбовців, їхніх статків, статків їхніх помічників, охоронців, хатніх робітниць. Весь Кабмін та пів верховної ради поскумляли землі у Львівській, Закарпатській області за свою каденція під час війни. Чи довго ми будемо лузерами та споглядати, коли вони всі вже нажеруться. Вже точно дивитись на них, які спекулюють поняттями патріотизму, національної свідомості та тому подібне. В першу чергу вам, депутатам всіх рівнів та чиновників, потрібно здавати екзамен на знання Конституції, де чорним по білому написано - все належить народу України, а не вам. Скоротіть трохи свої апетити, опуститься на землю, поділіться награбованим, зменшить собі зарплати та звільніть трохи своїх помічників, які також отримують зарплату з держбюджету. Можливо і акцизи не потрібно буде піднімати, особливо на пальне. А з цигарками як був тіньовий ринок, так і залишиться. І що за розрахунки дибільні на здоров'ї курців. Дехто з них може і покинути палити.
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04.06.2024 15:10 Відповісти
"Хтось візьме на себе сміливість..."
Відповім дуже коротко - ні.
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04.06.2024 15:29 Відповісти
Почув "ехо"????
Тому що - пукнув в порожнечу....
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04.06.2024 16:39 Відповісти
На следующих выборах победят коммунисты, которые пообещали землю крестьянам, заводы рабочим. Все к этому идёт.
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04.06.2024 18:20 Відповісти
Півтора року чекаю виплати по рішенню суду. Це влада? Це шмаркаль. Скот. Подам в суд знову. За індексацію, інфляцію і т. д. І знов все по колу. Накуй ці суди і владу.
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04.06.2024 15:10 Відповісти
Суд це зло...
Єдиний спосіб зберегти гарну думку про будь-які державні органи - це не мати з ними жодних стосунків.
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04.06.2024 15:38 Відповісти
А Батьковщине усе мало.
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04.06.2024 15:23 Відповісти
В січні кинув палити,поки тримаюсь без зусиль..
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04.06.2024 15:27 Відповісти
Я це зробив минулої осені, і поки що "політ нормальний".
Більше 30-ти років "стажу".
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04.06.2024 15:40 Відповісти
А ці підори не хочуть прив'язати зарплати до мінімальних Європейських?
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04.06.2024 15:28 Відповісти
Спочатку завжди "батіг". А вже потім будь-яке пом'якшення стане "пряником" і буде радісно зустрінуте суспільством. Проста психологія.
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04.06.2024 15:42 Відповісти
Підвищення акцизів на бухло та цигарки -вірна ознака що економіці жопа. Тепер продаж контрафакту виросте ще на 50%. Так звані "правоохоронці" все одно кришують. І більше отримуватимуть.
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04.06.2024 15:32 Відповісти
В мене знайомий, років напевно 10 вже перейшов на контрафак. Не знаю, з якого бур'яну їх роблять, но вонь така, що триндець.
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04.06.2024 15:49 Відповісти
Тут діло в бажанні кинути. Якщо є бажання, то легко кинути. Якщо ні, то знайдеться сто причин.

Ми в цей світ приходимо без такої звички. Тому і кинути теж можно. Сам кинув давно. Економія просто космос, бо курив пачка в день. Плюс здоров'я якого і так немає, каже дякую.
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04.06.2024 15:46 Відповісти
Бунтарі, сметуни та мітингарі, кидайте палити. Подумайте якщо не про своє здоров'я, то про здоров'я оточуючих вас людей. Вам ще не один мітинг потрібно буде продовжити, а для цього потрібне міцне здоров'я.
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04.06.2024 15:56 Відповісти
на зарплатню вже треба ставити податок у 95%, зараз літо і з дерев фруктових нехай їдять)))))))
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04.06.2024 16:09 Відповісти
Це на цигарки різке підвищення. А на світло дуже плавне, безболісне, навіть сприйняте з радісним одобрямсом.
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04.06.2024 16:21 Відповісти
Ну, що я особисто можу сказати, напевно це одне з не багатьох для мене рішень нашої "МЄГА РАДИ" на яке мені начхати і яке мені не зашкодить Люди, кидайте курити)))
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04.06.2024 16:45 Відповісти
Задумав якось доктор Ватсон відучити Шерлока Холмса курити трубку, бо постійний сморід диму і попіл на підлозі почав його дратувати. Кожний вечір, коли Холмс вже спав, Ватсон брав його трубку і колупався нею собі в задньому проході. Пройшов місяць: - Шерлок як курив так і курить, а от доктор без трубки в попі вже не міг заснути. )))
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04.06.2024 16:47 Відповісти
Чорний та сірий ринок цигарок дуже дякує раді за співпрацю.
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04.06.2024 16:52 Відповісти
Много курите, панове! Делайте физзарядку, занимайтесь спортом и забудьте о этой табачной гадости. Вот тогда это сильно ударит по их остатках, ведь курильщиков будет меньше и покупать будут всё меньше и меньше!
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04.06.2024 20:59 Відповісти

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