Рада підтримала різке підвищення акцизів на сигарети

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".

Відповідний законопроєкт №10190 у першому читанні підтримали 249 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєктом пропонується до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016-2028 роках – ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

Очікується, що завдяки підвищенню акцизів до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.

Нардеп уточнив, що у профоільному Комітеті Ради триває активна дискусія щодо акцизного навантаження на ТВЕН, це питання обговорюватимуть під час підготовки документа до розгляду у другому читанні.

Які податки підвищать в Україні

Як повідомлялося, Мінфін готує підвищення військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи, розповідав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними ЗМІ, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначили. Ймовірне підвищення – на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.

Як писав БізнесЦензор, у держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Таким чином, заплановані на цей рік обронні видатки менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону у 2023 році впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому в цьому році їх теж доведеться збільшувати.

Крім того, додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, розповідала олова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Джерела надходження цих коштів також не визначені.