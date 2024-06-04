Кабмін схвалив залучення пільгових кредитів від Південної Кореї на $2,1 мільярда

Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону "Про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки".

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні у вівторок, 4 червня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Ухвалення цього законопроєкту необхідне для набрання чинності Рамкової угоди стосовно кредитів від EDCF на 2024-2029 роки на суму $2,1 млрд, підписаної 19 квітня 2024 року у Вашингтоні (США)", – зазначається у повідомленні.

Ці кошти спрямують на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення, що реалізовуватимуться державою або державними компаніями, з отриманою державною гарантією, а також на фінансування державного бюджету, уточнили в Мінекономіки.

Рамкова угода набере чинності з дати отримання сторонами дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення необхідних для цього внутрішньодержавних процедур.

Після цього корейська сторона відбере проєкти для отримання фінансування з цього пакета. На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.

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Як повідомлялося, у грудні 2023 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Південною Кореєю стосовно кредитів на відбудову.

Ця угода передбачає виділення українським компаніям довгострокових кредитів під низькі відсотки від Експортно-імпортного банку Кореї через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF). На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. А з 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.

За даними Мінекономіки, вже існує домовленість про надання Україні перших $2 млрд на відбудову у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через EDCF.