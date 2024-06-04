USAID виділить $25 мільйонів на гранти малому бізнесу України

Проєкт Агентства США з міжнародного розвитку USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" оголошує про початок прийому грантових заявок для збільшення фінансування малого та середнього бізнесу України. Загальна сума програми складає $25 млн.

Про це йдеться в повідомленні організації, передає ЕП.

"До участі в програмі запрошуються фінансові партнери приватної форми власності, а саме банки, небанківські установи, консалтингові компанії, інвестиційні фонди, фінтех-компанії, постачальники виробничих ресурсів, інші посередники, юридично зареєстровані в Україні", – сказано в повідомленні.

Які гранти передбачені

Програма передбачає надання двох типів грантів.

Гранти типу А – "Гранти через фінансових посередників" – пропонуються для фінансових посередників, які запропонують інноваційні підходи для здешевлення фінансування для малого та середнього бізнесу, зменшення витрат на обслуговування клієнтів, а також впровадження інших рішень та заходів, що полегшують доступ підприємств до фінансових ресурсів.

Особлива увага при відборі заявок приділятиметься підтримці підприємств, що постраждали від війни.

Загальний обсяг фінансування для грантів типу А становить $10 млн.

Гранти типу Б – "Грантове партнерство для співінвестування у МСП" – метою є створення партнерств із приватними фінансовими установами для співфінансування малих та середніх підприємств, насамперед тих, що постраждали від війни (кредити або інше фінансування від фінансової установи у поєднанні із грантами від Проєкту).

Загальний обсяг фінансування для грантів типу Б становить $15 млн.

Гранти мають сприяти збільшенню продажів, експорту та створенню нових робочих місць у бізнесі та розраховані на реалізацію впродовж наступних 1-2 років.

Кінцевий термін подання заявок на отримання грантів – 12 липня 2024 року.

Ініціативи USAID для України

Раніше повідомлялося, що USAID започаткувало ініціативу "Врожай" із підтримки українських фермерів на $250 млн, що має на меті розширення їхнього експорту.

На початку року повідомлялося, що програма USAID АГРО надасть до 270 млн грн співфінансування українським підприємствам, які надають послуги з сушіння, зберігання та доробки зернових та технічних культур.