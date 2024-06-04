Кабмін планує спростити ввезення в Україну генераторів і сонячних панелей

Кабінет Міністрів України планує зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 4 червня.

Шмигаль повідомив, що уряд має стратегію з посилення енегосистеми України після російських обстрілів.

"Зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів", – конкретизував прем'єр.

Він додав, що в кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури.

"Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні", – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що в Києві будуть розміщені шість міні-ТЕЦ. Їх установлять на правому й лівому берегах столиці.

На початку березня Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що удосконалює аукціонну модель продажу "зеленої" електроенергії.