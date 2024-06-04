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дефіцит (444) електроенергія (4083) Укренерго (1900) відключення світла (559)

В Україні збільшився дефіцит електроенергії через використання кондиціонерів, – "Укренерго"

електроенергія

Сьогодні, 4 червня, дефіцит в енергосистемі України більший, ніж вчора через зростання рівня споживання.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Зокрема, рівень споживання зріс через використання кондиціонерів, через хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також через зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, проте через масштабність пошкоджень унаслідок російських обстрілів цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Також в "Укренерго" нагадали, що відучора в плановий ремонт виведено одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережою континентальної Європи.

"Це не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії з Європи – пропускна спроможність лінії, що ремонтується, розподілена між іншими міждержавними лініями передачі електроенергії", – підкреслили в компаніх. 

Імпорт протягом доби відбувається з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 953 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 494 МВт.

Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

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Топ коментарі
+6
.... Зокрема, рівень споживання зріс через використання кондиціонерів, через хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також через зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.....

Рівень споживання зріс через хмарність ? Трускавецька вища освіта - єто самоє оно ....
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04.06.2024 14:27
+4
Кондиціонери зжерли гігавати? Ну-ну, брешіть та не ************.
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04.06.2024 13:42
+4
Вони там всі якісь фетишисти кодиціонерні , чи що ? Всі як один цю маячню повторюють.. чи може сподобалось виробляти менше у два рази , а прибутки і мільйонні зарплати отримувати на тому ж рівні ? А якщо ще підняти вартість у два рази , то взагалі можна майже нічого не робити і чудово жити. Це навіть схемою не назвеш. Чисте тупе мародерство.
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04.06.2024 21:58
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Кондиціонери зжерли гігавати? Ну-ну, брешіть та не ************.
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04.06.2024 13:42 Відповісти
електрохарчування немає бо я вєнтілятор ввікнув
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04.06.2024 21:11 Відповісти
.... Зокрема, рівень споживання зріс через використання кондиціонерів, через хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також через зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.....

Рівень споживання зріс через хмарність ? Трускавецька вища освіта - єто самоє оно ....
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04.06.2024 14:27 Відповісти
а також через зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.....

далі за текстом повідомляється що одна із ліній що зʼєднує Україну із Європою виведена до ремонту

і потім уточнюється що це ніяк не вплинуло на обсяги імпорту
-------

логічну послідовність цих трьох абзаців я так і не вхопив
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04.06.2024 21:07 Відповісти
Оце брешуть ЗЕпокидьки ... кондьори в них винні !

У більшості пересічних ніяких кондьорів немає ! Мільйони більш-менш заможних ще 2 роки тому потікали з ЗЕкраїни в Європу та ще далі , тобто як споживачі кондьорів вони відпали .
Ще мільони відпали , поскільки втратили своє житло на окупованих територіях та в прифронтовій зоні .

А ЦІ брешуть та брешуть , крадуть та крадуть !

Хотілося б Військового Вождя в його черговому потужному зверненні почути про використання в Україні кондиціонерів під час війни ... мабуть вже повернувся з важливого турне до Сінгапуру-Філіпин ?!
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04.06.2024 14:30 Відповісти
тобто, якщо в мене є кондьор і я 2 роки тому не повтікав, то я прідатєль
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04.06.2024 15:04 Відповісти
Це ти сам про себе таке сказав . А навіщо ?
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04.06.2024 15:22 Відповісти
Нужно ввести налог на кондиционеры
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04.06.2024 14:36 Відповісти
власникам кондьорів зробити електрику по 10…
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04.06.2024 21:10 Відповісти
Это не менеджеры. Это клоуны.
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04.06.2024 21:20 Відповісти
Вони там всі якісь фетишисти кодиціонерні , чи що ? Всі як один цю маячню повторюють.. чи може сподобалось виробляти менше у два рази , а прибутки і мільйонні зарплати отримувати на тому ж рівні ? А якщо ще підняти вартість у два рази , то взагалі можна майже нічого не робити і чудово жити. Це навіть схемою не назвеш. Чисте тупе мародерство.
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04.06.2024 21:58 Відповісти
*****. Жидiвcька хуцпа і надприбутки зєбільних мародерів
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04.06.2024 23:45 Відповісти
Обережно, в коментах табун мамкіних фізиків з трійками в табелях намагаються знайти жидомасонську зраду в тому що у них нема світла
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05.06.2024 00:04 Відповісти
Галина Ялівець ти як подаєш таке то не підписуйся під цією маячнею, скажи це з методички ОП, в тебе тільки життя починається а ти вже псуєш собі і Цензшру репутацію
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05.06.2024 00:59 Відповісти
Це піпець, зараз сцикну, кондиціонери обвалили Укренерго. Ви зелені ублюдки зовсім з розуму зїхали... Зеля падло вируби кондер!
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05.06.2024 09:19 Відповісти

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