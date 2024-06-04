В Україні збільшився дефіцит електроенергії через використання кондиціонерів, – "Укренерго"

Сьогодні, 4 червня, дефіцит в енергосистемі України більший, ніж вчора через зростання рівня споживання.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Зокрема, рівень споживання зріс через використання кондиціонерів, через хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також через зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, проте через масштабність пошкоджень унаслідок російських обстрілів цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Також в "Укренерго" нагадали, що відучора в плановий ремонт виведено одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережою континентальної Європи.

"Це не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії з Європи – пропускна спроможність лінії, що ремонтується, розподілена між іншими міждержавними лініями передачі електроенергії", – підкреслили в компаніх.

Імпорт протягом доби відбувається з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 953 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 494 МВт.

Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.