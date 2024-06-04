Росія почала обходити санкції через Монголію – везуть автомобілі з Японії та обладнання з Китаю

Російський бізнес в умовах санкцій та проблем із розрахунками змушений шукати нестандартні маршрути поставок та оплати. Так, одним із каналів стала Монголія – через неї до Росії ввозяться товари з Китаю та Японії.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, потік вантажів, що проходять через Монголію, швидко зростає – через неї йдуть автомобілі з Японії, обладнання з Китаю, інша продукція, яку складно оплатити й замовити безпосередньо, а також звичайні китайські товари, які імпортери хочуть отримати швидше.

Зараз через Монголію возять у контейнерах автомобілі з Японії, яка ввела заборону на прямий імпорт до Росії машин з двигуном понад 1,9 літра (а також будь-яких гібридів та електромобілів), а також промислове обладнання, теж заборонене для постачання в РФ.

Ввозять і промислові верстати і з Китаю: за них зараз важко заплатити безпосередньо – китайські банки майже не пропускають платежі за цю категорію продукції, а через Монголію це зробити можна.

За словами керівника міжнародної лабораторії дослідження зовнішньої торгівлі РАНХіГС Александра Кнобеля, формально монгольські банки теж не готові ризикувати: є проблеми з платежами з Росії через ризик вторинних санкцій. Однак вони набагато м'якше ставляться до рублевих платежів, просять менше документів, ніж китайські банки.

З платежами в доларах та євро через монгольські банки можливі проблеми, але можна переводити рублі з російського банку до монгольської – вони йдуть не через SWIFT, а через його російський аналог СПФС (Система передачи финансовых сообщений, – ред.) і не потрапляють під санкційні обмеження, а отже монгольські банки не цікавляться, за які саме товари платять замовники.

У Монголії рублі можна конвертувати, і вже звідти платити в потрібній валюті куди завгодно (наприклад, я Японію – в ієнах), гроші зараховуються за два-три дні.

Обхід санкцій Росією

На початку червня повідомлялося, що країни "Великої сімки" та Європейський Союз розглядають варіанти посилення тиску на банки, які допомагають Росії обходити санкції. Це стане однією з тем майбутнього саміту G7 у середині червня.

До того повідомлялося, що Росія заробила 3 млрд євро на експорті нафтопродуктів до ЄС через Туреччину.

Згодом США попередили німецьких банкірів про відлучення від долара за обхід санкцій проти Росії.

Також повідомлялося, що литовські компанії експортували до Росії товари подвійного призначення на суму щонайменше 130 млн євро, використовуючи схеми обходу санкцій.

Після того у Франції викрили фірму, яка допомагала експортувати підсанкційні товари до Росії.

12 квітня 2024 року Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Європейського Союзу у державах-членах. Кримінальним злочином у всіх країнах ЄС тепер будуть вважатися дії, спрямовані на допомогу в обході заборони на поїздки до ЄС, торгівля товарами, що перебувають під санкціями, або здійснення забороненої фінансової діяльності. Кримінальна відповідальність також наступатиме в разі підбурювання до цих злочинів або пособництва їм.

Так, країни Європейського Союзу отримали право конфіскувати кошти та майно за обхід санкцій. Для цього вони повинні довести, що вартість активів, що підлягають вилученню, не відповідає доходам власника.