Бельгія закликає позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Бельгія, котра зараз головує в Раді Європейського Союзу, закликає уряди країн-членів ЄС подумати над початком процедури позбавлення права голосу Угорщини.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, передає DW.

Зокрема, Лябіб виступила за те, щоб застосувати до Угорщини процедуру висловлення недовіри за статтею 7 Договору про ЄС.

"У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця – що передбачає припинення права вето", – заявила вона.

"Це момент істини. Або ми будемо виконувати свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми повинні вибрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", – додала міністерка.

Як Угорщина блокує допомогу Україні

У липні Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС до кінця року. Це дасть їй більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети Євросоюзу. Відповідно, під загрозою може опинитися військова допомога Україні, санкції проти Росії, поступ України до членства в ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не підтримає запропонований Єврокомісією 14 пакет санкцій проти Росії, оскільки нові обмеження суперечать інтересам країни.

Так, Угорщина виступає проти нових санкцій Європейського Союзу щодо російського скрапленого газу.

У березні повідомлялося, що Угорщина вимагатиме обмежити імпорт українського зерна на рівні ЄС.