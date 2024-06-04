Мобілізація та міграційні процеси: Мінекономіки назвало основні причини браку робочої сили

Проведене Міністерством економіки онлайн-опитування роботодавців стосовно ринку праці в Україні показало, що мобілізація та міграційні процеси є основними каталізаторами браку робочої сили.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, передає Укрінформ.

Як свідчить опитування, роботодавці намагаються заповнити вільні вакансії різними способами, однак є й такі, хто через неможливість набрати персонал відмовляються від замовлень (11%).

У Мінекономіки зазначили, що незважаючи на економічну кризу, викликану повномасштабним вторгненням Росії в Україну, ринок праці намагається триматися на плаву.

У 50% опитаних колективи залишилися в такому ж чисельному складі, або збільшилися. У іншої половини – зменшилися. У 15% опитаних чисельність штату зменшилася на понад 50%.

Дефіцит кадрів

Незважаючи на істотне скорочення робочих місць і зростання безробіття протягом 2022-2023 років, роботодавці, які наймають працівників, уже у 2024 році вказують на дефіцит кадрів.

43% опитаних респондентів зіткнулися з труднощами при заповненні вакансій у 2024 році.

Близько 36% опитаних респондентів очікують погіршення ситуації із нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці після завершення війни.

В опитуванні взяли участь 88% підприємств, у яких кількість працівників не перевищує 200, тобто вибірка – це зріз в основному малого та середнього бізнесу.