Польща виділяє $760 мільйонів на посилення кібербезпеки через атаки Росії

Уряд Польщі оголосив про плани витратити 3 млрд злотих ($760 млн) на посилення заходів кібербезпеки після атак, у яких звинувачують Росію.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляться, польська влада хоче посилити свою здатність реагувати на загрози, пов'язані з тим, що вона називає підтримуваним Росією саботажем, зокрема на ймовірну атаку минулого тижня на головну державну новинну стрічку країни.

"Сьогодні Польща перебуває не в холодній, а в деяких елементах у гарячій кібервійні з Росією", – заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Він додав, що уряд Польщі вжив заходів для покращення кібербезпеки напередодні голосування, додавши, що було зірвано скоординовану атаку на критичну інфраструктуру 3 червня.

Раніше повідомлялося, що російські хакери збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових.