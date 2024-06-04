Парламент Швейцарії відхилив план допомоги для України на $5,6 мільярда

Верхня палата парламенту Швейцарії у понеділок, 3 червня, відхилила пропозицію, що передбачала виділення 5 мільярдів швейцарських франків ($5,58 мільярда) на допомогу Україні.

Проти цього рішення проголосувало 28 депутатів і лише 15 – "за", передає Reuters.

Допомога для України мала увійти до фінансового пакета на 15 мільярдів франків, який також включав 10,1 мільярда франків додаткового фінансування для збройних сил Швейцарії.

Проти його ухвалення останніми тижнями активно виступали швейцарські "праві", вони стверджували, що пакет порушує так зване положення про "боргове гальмо" у Швейцарії.

Пакет, який у квітні підтримав окремий парламентський комітет, був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та "мир у Європі" через війну, яку Росія веде проти України.

Агентство зауважує, що швейцарські парламентарі відхилили план допомоги для України за два тижні до того, як у Швейцарії має відбутися саміт високого рівня, спрямований на допомогу у встановленні миру в Україні.

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Як повідомлялося, 25 квітня Комітет швейцарського парламенту підтримав виділення допомоги Україні у розмірі 5 млрд швейцарських франків ($5,5 млпд) у межах більш широкого пакету, спрямованого на покращення обороноздатності країни.

Багатомільярдний пакет був задуманий як "надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та мир у Європі через війну, яку Росія веде проти України".

Українська частина пакету передбачала підтримку реконструкції та ремонту інфраструктури, необхідної для життя в Україні.