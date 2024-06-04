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Кабмін (7634) тарифи (1243) електроенергія (4083) Підвищення тарифів (214) Міненерго (902)

Новий тариф на електроенергію для населення покриває собівартість її виробництва, – Міненерго

электроэнергия,тариф

Новий тариф на електроенергію для побутових споживачів, який з 1 червня зріс 60% – до 4,32 грн за кВт/год, покриває собівартість виробництва та передачі електроенергії.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає пресслужба Міненерго.

"Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-год двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл", – заявила Гринчук.

"Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", – додала заступниця міністра.

Водночас вона визнала, що літо буде складним періодом, адже через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Гринчук запевнила, що додаткові кошти, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та "певною мірою" на відновлення державної генерації.

Вона не уточнила, на які цілі додаткові кошти спрямує державний "Енергоатом", обладнання якого не зазнало пошкоджень внаслідок обстрілів, та як додаткові кошти від підвищення тарифу на проведення ремонтів отримає "Центренерго", яке внаслідок обстрілів припинило генерацію електроенергії.

Читайте також: Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня (оновлено)

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п’ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

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Топ коментарі
+28
Не треба розповідати казки, свєтка. Цей тариф покриває ахмєтківські збитки від кацапських обстрілів,і не більше. Не йому ж розкошелюватися на ремонт своєї власності, якщо є "мудрий наріт". Краще чергову хату в Лондоні купить.
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04.06.2024 09:09
+27
Суцільна брехня! Собівартість виробництва 1 кВт/год на АЕС менше 1 грн! Розподілення - ще менше. + 20% прибуток. В результаті - не більше 2,40 за кВт/год. Все, що вище - покриття апетитів ненажерлевих Ахметова, Бені, Зелі та ко!

До речі, де баба Йуля з її "татальним зубажінням нациі"?
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04.06.2024 09:16
+25
А як же не тарифи не повишати? Смєтуни ви де? Тепер рахуйте інфляцію, все шо стосується електрики, послуг та товарів виросте вдвічі. Хоч посміялися?
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04.06.2024 08:57
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А як же не тарифи не повишати? Смєтуни ви де? Тепер рахуйте інфляцію, все шо стосується електрики, послуг та товарів виросте вдвічі. Хоч посміялися?
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04.06.2024 08:57 Відповісти
Большинство "сметунов" уже в батальоне "за Тисой" и в Западноевропейском Оборонном округе, либо всей головой в Земарафоне.
Пассионарии заняты войной ( волонтерка, добровольцы) а по улицам ходят в основном те кто на выборы Лидора даже не пришли - со словами "та они все там одинаковые"
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04.06.2024 10:15 Відповісти
И они оказались правы, что не пришли!
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04.06.2024 17:44 Відповісти
В чому ж вони праві, в тому що живуть в розграбованій, бідній, воюючий країні? В усьому винні байдужі, це з їхньої мовчазної згоди трапляються всі злочини і жахіття в світі. ...Гірше не буде, какая разніца..., жеріть...
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04.06.2024 18:16 Відповісти
Байдужість тут причому? Коли ти віддаєш голос за кандидата на посаду, ти з ним розділяєш відповідальність за всі його дії на цій посаді. За діі, фактично незнайомої тобі людини. Думаєте, папірець кинули і все? Та ні, хлопці і дівчата
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04.06.2024 19:02 Відповісти
Люба людина несе відповідальність як за свої дії, так і за свою бездіяльність. Явка на виборах була в районі 40%, більшість просто відсиділась вдома, не змогла відірвати сраки від діванів. В них не знайшлося сил продемонструвати свою волю, от і маємо загальний результат. І так і ранніше було, то комуняки крадії, то ЗЕКі, тепер клоуни, грайтесь далі...
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04.06.2024 20:41 Відповісти
І далі, допомагайте прийти до вади, черговим мутним чувакам...
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04.06.2024 21:52 Відповісти
Бачу в тебе важкий випадок..
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04.06.2024 23:07 Відповісти
Голову вмикай
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04.06.2024 23:15 Відповісти
Типа не ходити на вибори, що б обрали кращих? Дуже мудро.
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05.06.2024 00:01 Відповісти
Ходити чи не ходити, кожен сам вирішує. Але ті, кого ви оберете, будуть думати про вас в останню чергу. Тому що йдуть до влади, щоб реалізувати власні цілі в першу чергу, а не ваші сподівання. І це так всюди, не тільки в Україні. Якщо ви це розумієте, то вся відповідальність на вас. І якщо не розумієте, також
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05.06.2024 00:22 Відповісти
Основний принцип демократії, це відповідальність влади перед виборцями. В КНДР і рашці на вибори можна не ходити, це точно, там диктатури. Ви в школі хочаб навчались ? Да і пофіг, бай бай буратіна
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05.06.2024 07:58 Відповісти
Большинство товаров китайские. Арахам потирает руки, террористам и союзникам пуйла выручка капает, а они с той выручки и снаряды клепают и экономику мордора спасают..
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04.06.2024 10:17 Відповісти
Наприклад, хліб, шо пекуть китайский, чи сталеплавильна піч шо плавить метал? Чи станок шо крутить двигун? Чи послуги шо стосуются використання електрики китайські?
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04.06.2024 11:19 Відповісти
Не на 60,а на 64% відсотка пишіть коректно !
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04.06.2024 09:08 Відповісти
Не треба розповідати казки, свєтка. Цей тариф покриває ахмєтківські збитки від кацапських обстрілів,і не більше. Не йому ж розкошелюватися на ремонт своєї власності, якщо є "мудрий наріт". Краще чергову хату в Лондоні купить.
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04.06.2024 09:09 Відповісти
А ще вони заробляють на нічних депозитах, де прокручують бабло.

От ситуація в мене - 29.05. Передала показники за електрику й відразу оплатила. Знаючи наших дегенератів, всі комунальні платежі перевіряю - зараховано, чи ні. Станом на сьогодні, в мене борг на ту суму. У Ясно відповвли - база підтягується й скоро оновиться..і це ж не в мене однієї так..а відсотки на нічних депозитах гарні, комусь ліві преміальні..
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04.06.2024 09:16 Відповісти
так звані обленергозбути та інші подібні олігархічні шарашкіні кантори крутять цим баблом як хочуть, перед тим ще є банки через які платіж проходить від 3 до 5 днів - відповідно так звані "ьанки" також нехило заробляють на українцях ...
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04.06.2024 09:32 Відповісти
ну так, ну так, наголосував "мудрий нарід" в 2019 році ...



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04.06.2024 09:41 Відповісти
Вам что не ясно - ШокоБарыга гадит Бубочке! Ипсо же! Дескридитация Скумбрии!
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04.06.2024 10:19 Відповісти
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04.06.2024 11:05 Відповісти
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04.06.2024 18:17 Відповісти
Суцільна брехня! Собівартість виробництва 1 кВт/год на АЕС менше 1 грн! Розподілення - ще менше. + 20% прибуток. В результаті - не більше 2,40 за кВт/год. Все, що вище - покриття апетитів ненажерлевих Ахметова, Бені, Зелі та ко!

До речі, де баба Йуля з її "татальним зубажінням нациі"?
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04.06.2024 09:16 Відповісти
А хто ж відшкодує власникам вартість сонячних панелей та вітрячків? Про них ви подумали?
Там далеко не 1 грн за 1 кВт/год.
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04.06.2024 09:25 Відповісти
а треба відшкодовувати ??? продали, під час війни, по середній по країні собівартості, і так практично халявну електрику - радійте хоч цьому !!! нафіга їх держава (енергоринок) має платити дороще, я цього не розумію ???
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04.06.2024 09:36 Відповісти
Я можу зрозуміти, коли такі електростанції будують достатньо багаті європейські країни. Можуть собі дозволити. А ми? Населення за все заплатить?
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04.06.2024 09:56 Відповісти
і в нас можна токі станції будувати і відносно також дешево, але є деякі нюанси: саме важкопробивне - дибільні закони і бюрократія обленерго при підключені такої станції до мережі ... тобі виставлять такі вимоги що б їх виконати побі знадобиться приблизно стільки ж грошей скільки щоб купити основне обладнання для мережевою чи гібридної СЕС (панелі, інвертор, кобекля, автоматику) !!! наприклад сонячні танелі мають бути встановлені виключно на даху будинку (споруди) !!! а якщо я живу в сільській місцевості, в мене дорогий дах в будинку і є не хочу його дирявити, а хочу проставити нанелі наприклад на подвірʼї чи городі 5-10 кВт. для себе а решки продавати в мережу - не можна, бо такий зебільний зе-закон !!!
щоб оформити навіть початковий пакет документів в обленерго треба оформити кучу нікому не потрібних папірців,.. які самому оформити практично не можливо або будетне туди їздити 1-2 роки !!! намість "спеціалісти" обенерго пропонують вас приватну фітму-посередника, яка знаходиться через дорогу від офісу обленерго, і яка вам це все зробить "під ключ" за 1-2 тижні, відповідно за кругленьку суму ...
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04.06.2024 10:30 Відповісти
В 19 році,коли Вова Зе дорвався до влади, прийняв рішення про автономність, бо знав, що цей тупий виродок доведе державу до знищення енергетики. Тому виходячи з своїх скромних фінансових можливостей встановив сонячні панелі загальною потужністю 2 КВт. О 8 ранку відключаюсь від стовба і маю 12 годин власної електрики. Працює постійно 2 холодильника, водонапорна міні башня, залишків з головою вистачає на нагрів води в крані. Підключати можна все окрім чайника і зварювального апарату. І ніякого обленерго не потрібно. При нинішніх тарифах моя СЕС дозволяє зекономити близько 1000 грн/міс. А все,що зекономив, вважай заробив.
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04.06.2024 11:29 Відповісти
Це не зе, це поршх закон такий приймався про заборону встановлення СЕС на власних ділянках громадянам. Лише ахмєтка і такі як він мали право без сплати податків завозити СЕС обладнання і встановлювати його для пограбування бюджету
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04.06.2024 12:25 Відповісти
Генерація АЕС все не покриває, особливо коли блоки стають на ремонт... без ТЕС купляють дорогу СЕС електроенергію та імпорт...
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04.06.2024 09:30 Відповісти
Тариф то покриває собівартість, але Гудок і йому подібні від дотацій з держбюджету не відмовляться.
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04.06.2024 09:16 Відповісти
Это другое. Палац в Лондоне сам себя не построит
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04.06.2024 10:21 Відповісти
Чергова зелена Свєта обслуговує мародерів при владі.
Лана Зеркаль в інтерв'ю Яніні Соколовій сказала, що західні партнери дають достатньо коштів для відновлення зруйнованих об'єктів енергоструктури.
І є ще купа грошей, які лежать на спецрахунках.
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04.06.2024 09:23 Відповісти
ЗЕ-регіонали успішно провалили розширення Рівненської, Хмельницької і Південноукраїнської АЕС.
Причина банальна: Компанія Westsnhouse гарантувала виконання робіт "під ключ" власними силами без залучення українських фірм-прокладок і потужностей Укренерго. Гроші в Україну не заходять, а немає дерибана - немає підряда на радість Ахметці.
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04.06.2024 09:25 Відповісти
А міненерго не хоче запитати в міооборони чого міг29 не збивали такі повільні цілі як крилаті ракети що летіли по ТЕС на Заході України...
я ще розумію там близько біля кордону де могли наші літаки збити а от щодо заходу чому не збивали?
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04.06.2024 09:27 Відповісти
Не лише літаки не збивали, більше 130шт. зенітних танків Гепард, наданих Україні для захисту критичної інфраструктури були зняті з бойового чергування чим дозволили ворогу знищити українські тес і тец.
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04.06.2024 12:31 Відповісти
хоть паржом. зелені - це путін. путін - це зелені.

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/dtek-kupuje-u-enerhoatomu-***************-za-kopijku-a-prodaje-za-tri-tisjachi-hriven.html

ДТЕК КУПУЄ У ЕНЕРГОАТОМУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЗА КОПІЙКУ, А ПРОДАЄ ЗА ТРИ ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ
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04.06.2024 09:34 Відповісти
Який тариф покриває собівартість? Міненерго, Кабмін та всі їм подібні живуть десь в паралельній реальності? Скільки можна вже знущатись над населенням? Чому тариф прийнятий в самий останній день перед запровадженням без будь-яких консультацій з профільними комітетами? Куди поділись кошти від минулого здорожчання в минулому році? На що їх витратили? Для прикладу згідно декларації по Вінницяобленерго: Поліщук Андрій Леонідович гендиректор АТ "Вінницяобленерго", депутат Вінницької міської ради від Української стратегії Гройсман - заробітна плата за основним місцем роботи (за 2023 рік) 1286201 грн, за сумісництвом в "Сумиобленерго" 1330556 грн, дохід в ТОВ "Енера Вінниця" 3548260 грн. Енера - постачальна компанія по електроенергії, обленерго розподільча компанія. Всього зарплати за рік в компаніях, пов'язаних з електропостачанням 6165017 грн, або 23352334 кВт електроенергії по старому тарифу, що вистачить оплатити за електроенергію для 14153 домогосподарств у місяць зі середнім споживанням у 165 кВт-год/місяць. Чуваки, а ви не ******? Може вже хватить доїти населення? Можливо треба применшити свої апетити? Ласкаво просимо до ЗСУ захищати свої статки, квартири, земельні ділянки, а не надіятись, що бідніші верстви населення мають ще й вас захистити. І ще до того всього пенсія 149120 грн в 46 років. Просто *******.
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04.06.2024 09:39 Відповісти
хочпоржальщик повинен страджати. Треба було робити 5,3 гр, як при Кучмі .
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04.06.2024 09:44 Відповісти
Ось, знайшов, щось про собівартість виробництва електроенергії за лютий 2022 року -
https://mind.ua/publications/20235929-use-vklyucheno-hto-j-chomu-obvaliv-rinok-***************-v-******** собівартість виробництва електроенергії в державного «Центренерго» становить 3300 грн за МВт*год.
https://mind.ua/publications/20235929-use-vklyucheno-hto-j-chomu-obvaliv-rinok-***************-v-******** Атомникам, у яких собівартість приблизно втричі менша,....
Тобто на лютий 2022 року ціна виробництва на АЕС становила 1,1 грн/квт.
Мені от цікаво, хто це придумав ввести такий собі ринок, де існують такі собі трейдери, які нічого не виробляють, а тільки купують та перепродають електроенергію?
Якщо це ринок, чого я повинен купувати дорогу електроенергію від СЕС, а не дешеву, від АЕС?
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04.06.2024 09:58 Відповісти
скільки коштує життя ліквідатора ЧАЕС, НОВИЙ САРКОФАГ, збитки від забруденення та переселення?
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04.06.2024 10:08 Відповісти
А яке це відношення має до собівартості виробництва?
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04.06.2024 10:13 Відповісти
пряме. Бо ніякого виробництва без саркофага не буде - люди втечуть зі всієї зараженої країни.І я ще не згадав вартість будівництва полігонів сховищ відпрацьованого палива та вартість зупинки блоків на ремонт, а заглушити блок на заміну - це мильярди долярів, тому й терміни єксплуатаціі давно вже вичерпані, а їх подовжують та подовжують, мовляв єкспертиза стану дозволяє, а причина банальна - нема грошей на зупинку та заміну блоків. Миф про дешеву атомку це з розряду булок на деревах.
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04.06.2024 13:34 Відповісти
Дурниці, саркофаг взагалі збудований на кошти міжнародних спонсорів, будівництво полігонів сховищ відпрацьованого палива та вартість зупинки блоків на ремонт входить в собівартість, нове будівництво за рахунок амортизаційних відрахувань, що входить у собівартість. Треба хоч якусь уяву мати, як розраховується собівартість продукції.
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04.06.2024 14:39 Відповісти
Саме тому, що будували за іноземні кошти, із залученням іноземних фахівців американської корпораціі - тому собівартість єлектрики АЕС давно перевищує діючий тариф, і про це волають вже кілька років. Будуй самотужки, за свої кошти, і буде тобі дешево.Треба хоч якось розуміти, що Україна бідна держава, і копійчаним тарифом ти не розрахуєшься ні за американські твели, ні за сховища-полігони.
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04.06.2024 17:42 Відповісти
У собівартість продукції закладається вартість палива.

Собівартість у класичному розумінні - це витрати підприємства на виробництво (виробнича собівартість) та реалізацію (собівартість реалізації) власної продукції. Сума витрат на виробництво і реалізацію товару називається повною собівартістю. Її можна порахувати як на окрему одиницю товару, так і, скажімо, на серію.

Виробнича собівартість містить витрати виробничого етапу. Ними є: плата за сировину і основні виробничі матеріали; паливно-енергетичні витрати; заробітна плата; транспортні витрати (внутрішнє переміщення сировини і напівфабрикатів); ремонт і утримання основних засобів; амортизація основних фондів і НМА.

Собівартість реалізації містить витрати, які має підприємство на етапі реалізації продукції. Ними є: плата за упаковку товару; витрати на рекламу; витрати на транспорт (доставка товару покупцеві або на дистриб'юторський склад).

Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - те ж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних засобів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
Тобто собівартість 1,1 грн/квт у лютому 2022 року покривала і закупку ТВЕЛів, і будівництво сховищ і ремонт, і затрати на будівництво нових блоків, а не тільки виробництво електроенергії.
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04.06.2024 22:15 Відповісти
Брехня.Собівартість атомної єлектрики включає будівництво та єксплуатацію маневрових ТЕС, без яких діяльність АЕС взагалі неможлива. Тому вартість єлектрики була й буде є міксом з різних джерел. Собівартість виробництва електроенергії українського міксу вартує приблизно 4,5 грн, а це означає, що зараз ми фактично продовжуємо субсидіювати тариф для населення шляхом індустріального споживання і бюджету. маневрові електростанції - це електростанції, які зазвичай, працюють лише тоді, коли існує високий попит на електроенергію, відомий як пікові потреби. Оскільки вони подають електроенергію лише час від часу, ціна за вироблену ними кіловат-годину, перевищує вартість кіловат-години базової генерації.Не будете сплачувати за маневрову енергію - вас чекають нескінченні відключення в спеку або холод, та падіння индустріального виробництва.
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05.06.2024 05:37 Відповісти
А мені набридло щось, елементарні речі роз'яснювати. До чого тут ТЕС до собівартості виробництва енергії на АЕС? От зараз не працюють ТЕС, і що, усе зупинилось? ТЕС взагалі окрема структура та у іншій власності, і немає ніякого відношення до собівартості виробництва енергії на АЕС.
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05.06.2024 09:56 Відповісти
Тобі набридло, що тебе тягають за вуха як неука. Зараз відключення як у пересічних, так і на підприємствах, а економіка працює напівпотужності, бо немає єлектрики для пікових навантажень. Для особово розвинутих роз'яснюю - АЕС не може міняти потужність генераціі так швидко як це робить ТЕС, тому робота АЕС без маневрових потужностей неможлива - будуть вимикати по графіках або споживачів, або підприємства.
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05.06.2024 11:56 Відповісти
Слухай сюди, ще раз повторюю для особливих, мова не йде взагалі про энергетику, а про собівартість енергії на АЕС.
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05.06.2024 12:45 Відповісти
вертайся назад - робота АЭС неможлива без маневрових станцій.
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16.06.2024 09:53 Відповісти
і бажаєш ти чи не бажаєш, а вартість маневрових кіловат ти мусиш сплатити і будеш сплачувати.
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05.06.2024 11:58 Відповісти
А то вже не твоя справа. Схочу-взагалі не буду нічого сплачувати, СЕС встановлю.
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05.06.2024 12:47 Відповісти
я вже встановив
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16.06.2024 09:52 Відповісти
Отработанное ядерное топливо можна сливать у Чона мора, как всегда говорит на этом форуме ваш покорный слуга. Эдакий шантаж европки шо если не будут помогать. Так убьем двух зайцем
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04.06.2024 14:48 Відповісти
подивись куди дує вітер з хмарами й дощем вночі з моря - на Неньку.
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04.06.2024 17:43 Відповісти
в Украине даже если 100 гривен за киловатт будет стоить электроэнергия, то будет покрывать только производство и доставку. Монопольно - олигархическая банда так устроена, что ее аппетит БЕЗГРАНИЧЕН.
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04.06.2024 11:09 Відповісти
Себестоимость килловата 1 гривня и 10 копеек, ТРИ причины почему любить Зелю - может только идиот
https://www.youtube.com/watch?v=zwnKnhklNZM

https://www.youtube.com/@Poyarkov

https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
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04.06.2024 11:22 Відповісти
бред идиота
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05.06.2024 05:57 Відповісти
Тобто благодійник ахметов до цього часу працював собі у збиток,а тепер вийшов на нульову рентабельність.Для зекретинів дуже нормальний аргумент.
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04.06.2024 11:27 Відповісти
Запам'ятайте. Бо через деякий час буде заява, що все рівно не покривають, і тарифи потрібно "підтягти до ринкових".
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04.06.2024 11:38 Відповісти
Без зайвого популізму і критиканства, але кожний українець повинен знати, що це - неправда. Ні одна влада за всі роки незалежності не наважувалася навести лад з тарифами за енергоносії, бо саме енергоносіїї і були тою самою мотивацією і приманкою, на яку вони йшли у владу, ніяких інших мотивацій у них немає. Давайте залучимо фахових економістів і аудиторів і розберемо на молекули структуру собівартості і нам всім стане зрозуміло, що дійсна собівартість там мізерно потоне в інших витратах, за рахунок яких по всьому ланцюжку сплачуються шалені гроші всім. Відносно зовсім недавно, 3-4 роки тому, "Енергоатом" в якості пілотного проекту пропонував одній із добросовістних миколаївських компаній електроенергію за 93 коп.кВт, бо "Енергоатом" вже втомився тягнути весь тягарь "енергетивних нашарувань і посередників". Звичайно, ніхто цей пілотний проект не дозволив і не дозволив би ніколи, бо це було неможливо зробити навіть механічно і саме тому, що 80 % всіх цих посередників і "талановитих топ-менеджерів" втрачають сенс. Оце все, що треба знати про ціни на електрику і не треба нас повчати моралі і заставляти дякувати Міненерго, що не підняли тарифи до 7 грн. Ворог руйнує наші енергетичні об'єкти, а нам щоби вціліти, треба знищувати щодня ворога і безжалісно зруйнувати зацементовану десятиліттями систему здирства, брехні і цінізму, бо інакше не вижимо.
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04.06.2024 12:29 Відповісти
Интересно а кто считал себестоимость и почему самая дешевая украинская электроэнергия оказалась вдруг убыточной?
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04.06.2024 12:41 Відповісти
потому что гривна(опа!) превратилась в купоны
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05.06.2024 05:58 Відповісти
зараз 75% використовується атомноі енергетики , а вона в украіні збиткова завдякм схемам, підвищення тарифів аж ніяк не йде на відновлення, а вкрадуть знову по схемам енергоатому , а він і далі буде збитковим , украінці заплатять двічі як завжди ...
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04.06.2024 13:11 Відповісти
вы б уже брехали в унисон, что ли???
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04.06.2024 13:13 Відповісти
Ніхто не розслабляється, цей тариф на світло замалий тому навесні він знову підросте (десь 7-7'50) там і газ підтягнеться Висновки робіть самі Можна починати іржати
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04.06.2024 13:20 Відповісти
Прощайте бойлер та стіралка.. Прощай утюг та кавоварка, електрочайнік, фєн і плойка, Електропростинь, кавомолка..Прощай моя мікрохвильовка ! Зробив нас разом ....
P/S кліптоманів звісно не стосується ! Там *****... 000 000 і звісно пільги.
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04.06.2024 13:29 Відповісти
У цю собівартість закладено зп членів правління наглядової ради Укренерго. Нагадаю, що це від 440 тисяч до 2,3 млн грн на місяць впродовж останніх півроку.
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04.06.2024 13:48 Відповісти
Ціни на газ піднімуть незалежно від електрики. Навіть на вітчизняного видобутку. Читайте меморандуми з МВФ. Інакше кредитів не бачити як власних вух.
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04.06.2024 13:51 Відповісти
....головне ,щоб задовільнити запити ахмета, як же йому бідному вілли і яхти утримувати ,ну і ще пару лоббістів, щоб все гладко відбулося... .
думаю шурма і шмигаль постараються .
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04.06.2024 13:57 Відповісти
Тобто за рахунок підвищення ціни для громадян, відновлюють енергетику. Але якого хера тоді не даєте частку акцій кожному хто за це плотить?
Зелені кухаркіни дєті. Горіть у пеклі
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04.06.2024 14:48 Відповісти
Про частку акцій не треба. Пам'ятаєте "народний капіталізм", тобто "прихватизацію" 90-х? Як "насєлєніє" радісно зливало свої акції "красним дєрєктарам - крєпкім хазяйствєнікам"?
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04.06.2024 15:20 Відповісти
Як покрити собівартість існування сімʼї, хтось даствідповідь ?
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04.06.2024 16:04 Відповісти
Орки руйнують наші міста і енергосистему а за це платить населення тільки за такі речі уряд з презмидентом заслуговуж тільки одне грати пожиттево !
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04.06.2024 16:32 Відповісти
краще підкажіть, куди треба магніт класти, що б в іншу сторону мотало?
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04.06.2024 18:37 Відповісти
підкажіть будь ласка, де можна глянути оголошення про продаж "збиткового" бізнесу? може допоможу вийти з "поганого" активу
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04.06.2024 18:44 Відповісти
Какая нафиг себестоимость? В Украине нет такого понятия.

В одном Укрэнерго украдено 68 млрд!
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-nagrili-ruki-na-68-mlrd-dasu-viyavila-shemi-rozkradannya-v-ukrenergo-detali-04-10-2023.html

А ахемтка покупает электричество по 1 копейке за Мвт/ч,
ДТЕК КУПУЄ В ЕНЕРГОАТОМУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЗА КОПІЙКУ, А ПРОДАЄ ЗА ТРИ ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ
https://zn-ua.translate.goog/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc

А вы платите, платите...
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04.06.2024 23:09 Відповісти
Сегодня покрывае вартисть, а завтра давайте по 6 грн. Маркетологи хитрожопые
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05.06.2024 08:46 Відповісти

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