Новий тариф на електроенергію для населення покриває собівартість її виробництва, – Міненерго
Новий тариф на електроенергію для побутових споживачів, який з 1 червня зріс 60% – до 4,32 грн за кВт/год, покриває собівартість виробництва та передачі електроенергії.
Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає пресслужба Міненерго.
"Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-год двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл", – заявила Гринчук.
"Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", – додала заступниця міністра.
Водночас вона визнала, що літо буде складним періодом, адже через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
Гринчук запевнила, що додаткові кошти, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та "певною мірою" на відновлення державної генерації.
Вона не уточнила, на які цілі додаткові кошти спрямує державний "Енергоатом", обладнання якого не зазнало пошкоджень внаслідок обстрілів, та як додаткові кошти від підвищення тарифу на проведення ремонтів отримає "Центренерго", яке внаслідок обстрілів припинило генерацію електроенергії.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п’ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання.
Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Пассионарии заняты войной ( волонтерка, добровольцы) а по улицам ходят в основном те кто на выборы Лидора даже не пришли - со словами "та они все там одинаковые"
От ситуація в мене - 29.05. Передала показники за електрику й відразу оплатила. Знаючи наших дегенератів, всі комунальні платежі перевіряю - зараховано, чи ні. Станом на сьогодні, в мене борг на ту суму. У Ясно відповвли - база підтягується й скоро оновиться..і це ж не в мене однієї так..а відсотки на нічних депозитах гарні, комусь ліві преміальні..
До речі, де баба Йуля з її "татальним зубажінням нациі"?
Там далеко не 1 грн за 1 кВт/год.
щоб оформити навіть початковий пакет документів в обленерго треба оформити кучу нікому не потрібних папірців,.. які самому оформити практично не можливо або будетне туди їздити 1-2 роки !!! намість "спеціалісти" обенерго пропонують вас приватну фітму-посередника, яка знаходиться через дорогу від офісу обленерго, і яка вам це все зробить "під ключ" за 1-2 тижні, відповідно за кругленьку суму ...
Лана Зеркаль в інтерв'ю Яніні Соколовій сказала, що західні партнери дають достатньо коштів для відновлення зруйнованих об'єктів енергоструктури.
І є ще купа грошей, які лежать на спецрахунках.
Причина банальна: Компанія Westsnhouse гарантувала виконання робіт "під ключ" власними силами без залучення українських фірм-прокладок і потужностей Укренерго. Гроші в Україну не заходять, а немає дерибана - немає підряда на радість Ахметці.
я ще розумію там близько біля кордону де могли наші літаки збити а от щодо заходу чому не збивали?
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/dtek-kupuje-u-enerhoatomu-***************-za-kopijku-a-prodaje-za-tri-tisjachi-hriven.html
ДТЕК КУПУЄ У ЕНЕРГОАТОМУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЗА КОПІЙКУ, А ПРОДАЄ ЗА ТРИ ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ
https://mind.ua/publications/20235929-use-vklyucheno-hto-j-chomu-obvaliv-rinok-***************-v-******** собівартість виробництва електроенергії в державного «Центренерго» становить 3300 грн за МВт*год.
https://mind.ua/publications/20235929-use-vklyucheno-hto-j-chomu-obvaliv-rinok-***************-v-******** Атомникам, у яких собівартість приблизно втричі менша,....
Тобто на лютий 2022 року ціна виробництва на АЕС становила 1,1 грн/квт.
Мені от цікаво, хто це придумав ввести такий собі ринок, де існують такі собі трейдери, які нічого не виробляють, а тільки купують та перепродають електроенергію?
Якщо це ринок, чого я повинен купувати дорогу електроенергію від СЕС, а не дешеву, від АЕС?
Собівартість у класичному розумінні - це витрати підприємства на виробництво (виробнича собівартість) та реалізацію (собівартість реалізації) власної продукції. Сума витрат на виробництво і реалізацію товару називається повною собівартістю. Її можна порахувати як на окрему одиницю товару, так і, скажімо, на серію.
Виробнича собівартість містить витрати виробничого етапу. Ними є: плата за сировину і основні виробничі матеріали; паливно-енергетичні витрати; заробітна плата; транспортні витрати (внутрішнє переміщення сировини і напівфабрикатів); ремонт і утримання основних засобів; амортизація основних фондів і НМА.
Собівартість реалізації містить витрати, які має підприємство на етапі реалізації продукції. Ними є: плата за упаковку товару; витрати на рекламу; витрати на транспорт (доставка товару покупцеві або на дистриб'юторський склад).
Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - те ж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних засобів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
Тобто собівартість 1,1 грн/квт у лютому 2022 року покривала і закупку ТВЕЛів, і будівництво сховищ і ремонт, і затрати на будівництво нових блоків, а не тільки виробництво електроенергії.
https://www.youtube.com/watch?v=zwnKnhklNZM
https://www.youtube.com/@Poyarkov
https://www.youtube.com/@Poyarkov НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
P/S кліптоманів звісно не стосується ! Там *****... 000 000 і звісно пільги.
думаю шурма і шмигаль постараються .
Зелені кухаркіни дєті. Горіть у пеклі
В одном Укрэнерго украдено 68 млрд!
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-nagrili-ruki-na-68-mlrd-dasu-viyavila-shemi-rozkradannya-v-ukrenergo-detali-04-10-2023.html
А ахемтка покупает электричество по 1 копейке за Мвт/ч,
ДТЕК КУПУЄ В ЕНЕРГОАТОМУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЗА КОПІЙКУ, А ПРОДАЄ ЗА ТРИ ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ
https://zn-ua.translate.goog/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
А вы платите, платите...