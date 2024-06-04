Новий тариф на електроенергію для населення покриває собівартість її виробництва, – Міненерго

Новий тариф на електроенергію для побутових споживачів, який з 1 червня зріс 60% – до 4,32 грн за кВт/год, покриває собівартість виробництва та передачі електроенергії.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає пресслужба Міненерго.

"Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-год двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл", – заявила Гринчук.

"Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", – додала заступниця міністра.

Водночас вона визнала, що літо буде складним періодом, адже через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Гринчук запевнила, що додаткові кошти, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та "певною мірою" на відновлення державної генерації.

Вона не уточнила, на які цілі додаткові кошти спрямує державний "Енергоатом", обладнання якого не зазнало пошкоджень внаслідок обстрілів, та як додаткові кошти від підвищення тарифу на проведення ремонтів отримає "Центренерго", яке внаслідок обстрілів припинило генерацію електроенергії.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п’ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.