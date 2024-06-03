Науковий центр МОЗ витратить 5 мільйонів на пам’ятник морській піхоті. Створити монумент обіцяв його директор

Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України" 2 квітня без торгів уклало угоду з ФОП Пергаменщик Олексій Вікторович на виготовлення пам’ятника морській піхоті вартістю 4,86 млн грн.

За умовами угоди, до 10 вересня підприємець повинен виготовити масштабовану копію парково-скульптурної композиції "Меморіал захисникам Батьківщини – воїнам Морської піхоти України", повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Масштабована копія буде збільшена до розмірів 1200х400х400 см за наданою замовником об’ємною моделлю.

Проєкт "Меморіалу захисникам Батьківщини – воїнам Морської піхоти України"

Місцем постачання замовлення вказана адреса замовника – Голосіївський р-н, вул. Героїв Оборони, 6.

Інші деталі невідомі, бо закупівлю провели без торгів і не оприлюднили текст договору.

ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України", також відоме як "Екогінтокс", очолює Микола Проданчук.

У 2021 році столичне комунальне видання "Вечірній Київ" писало, що на Оболонській набережній до Дня морської піхоти пройшла презентація майбутнього меморіалу. Цей захід проводила громадська організація "Спілка морських піхотинців України". Миколу Проданчука видання назвало меценатом, який запропонував створити цей артоб’єкт, що розкаже історію морської піхоти. Він оцінював вартість меморіалу у 5-7 млн грн, а розмістити його планували біля Оболонського мосту.

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Раніше, в 2018 році Проданчук сам розповідав "Громадському радіо", що він – не морський піхотинець, а працює в Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімбезпеки. Мовляв, установа підтримує морпіхів від початку війни (мова про 2014 рік), а про пам’ятник замислилися після того, як з’їздили у батальйон морської піхоти, який обороняв Маріуполь.

Скульптор-монументаліст Олексій Пергаменщик створив тризуб для щита монументу "Батьківщина-мати", пам’ятнику Князю Святославу Ігоревичу на Пейзажній алеї тощо.