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електроенергія (4083) Укренерго (1900) відключення світла (559)

Завтра дефіцит електроенергії зросте, споживання обмежуватимуть впродовж всієї доби, – "Укренерго"

світло

Завтра, 4 червня, з 00:00 і впродовж доби по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Як повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Дефіцит електроенергії прогнозується впродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж сьогодні. Причина – зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту", – наголошується у повідомленні.

Відтак, ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області впродовж усієї доби.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових і побутових споживачів графіки погодинних відключень", – додали в "Укренерго".

Своєю чергою у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК уточнили, що завтра впродовж всієї у Києві, на Київщині, Одещині та Донеччині доби діятимуть графіки відключень. 

Читайте також: Українцям порадили готуватися до постійних відключень електроенергії протягом кількох років

Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

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Топ коментарі
+9
По перше.Вночі генерації АЕС повинно вистачати з головою, бо генерація від АЕС вночі завжди була надлишковою, тому і нічний тариф був введений. По друге, якщо зараз електроенергія з АЕС, то чому вона така дорога стала? Якщо за рахунок населення хочуть відновити обладнання, то як я розумію ми повинні стати акціонерами і потім отримувати дохід, бо якось при мораторії на підвищення, вже вдруге підвищити ціни до рівня вище за ЄС, повинне бути якесь логічне пояснення. Бо «янелох» зараз сприймається як «ви всі лохи».
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03.06.2024 21:19
+8
Шо за бред?Яка спека - одна доба 25 градусів?Шо воно верзе? Таке враження,що енергетики немає взагали.Чому міненерго ховається?Якщо приватних обленерго та генерации компанії банкрути - треба так і говорити.Націоналізація,санація і тоді хоча проявитися напрямок дій.Брешуть цілодобово та й все.
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03.06.2024 20:00
+5
Щось вони гонять: завтра спека? А що ці гандони скажуть, коли температура триматиметься вище 30 тижнями??
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03.06.2024 20:26
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Шо за бред?Яка спека - одна доба 25 градусів?Шо воно верзе? Таке враження,що енергетики немає взагали.Чому міненерго ховається?Якщо приватних обленерго та генерации компанії банкрути - треба так і говорити.Націоналізація,санація і тоді хоча проявитися напрямок дій.Брешуть цілодобово та й все.
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03.06.2024 20:00 Відповісти
На від початку незалежності брешуть. Ще у 90-их роках підняли тариф всього на 9 копійок буцімто за для заміни обладнання, Але ці гроші вкрали. То й тепер вкрадуть і скажуть що треба економити
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03.06.2024 22:07 Відповісти
Щось вони гонять: завтра спека? А що ці гандони скажуть, коли температура триматиметься вище 30 тижнями??
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03.06.2024 20:26 Відповісти
Таке враження що розбомбили всі АЕС і залишилась робоча тільки одна.
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03.06.2024 20:29 Відповісти
Про планові ремонти енергоблоків АЕС не чув ?
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03.06.2024 21:28 Відповісти
Коли горить будинок, в цей час зайнятися плановим ремонтом гаража це саме необхідне...
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03.06.2024 21:56 Відповісти
Це щорічний ремонт.Він включае часткову заміну палива(відпрацьоване з центру актівной зони переміщується до басейна витримки,свіже додасться на періферію).Фізика. Ремонтуються дефектів вузли для відновлення резерву,заміняються витратні матеріали.Момент зупинки реактора це розрахована заздалегідь дата і ії не можна коригувати в широких межах.Фізика.
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04.06.2024 00:23 Відповісти
"Коли горить будинок, в цей час зайнятися плановим ремонтом гаража це саме необхідне.."
Ти масло та технічні рідини у своєму авто планово не міняєш ? Їздиш до аварійного стану двигуна, допоки масло стане мазутом і двигун заклинить ? Пропонуєш і постійно працюючу АЕС не обслуговувати, витискати з неї усе аж до аварійного стану енергоблоків ? Я вже не кажу про заправку паливом. Треба ж хоч трошки думати.
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04.06.2024 08:35 Відповісти
"Планові ремонти" - це коли їx xтось планово поламав?

Чому теxнічне обслуговування зветься "ремонтом"?
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04.06.2024 12:38 Відповісти
Вони так оправдовують підвищення тарифу до 4,32 за кіловат. Кожен день ниють, хоча раніше зимою були ще більші обстріли.
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03.06.2024 20:31 Відповісти
А хто по таким цінам включає кондиціонери? Казнокради і корупціонери?
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03.06.2024 20:32 Відповісти
В кожному кабінеті керівників та заступників будь-якої державної установи (включно з навчальними закладами) є кондиціонери, які постійно працюють, бо сплачує за них бюджет. І економити ці пани явно не збираються.
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03.06.2024 21:28 Відповісти
Керівники хай сидять під деревами,яки посадив Зе?Там прохолодно...
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04.06.2024 00:25 Відповісти
*********** москалі решту ГЕС, ТЕС, підстанції АЕС і що тоді? Як уряд уявляє існування країни та народу?
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03.06.2024 21:18 Відповісти
По перше.Вночі генерації АЕС повинно вистачати з головою, бо генерація від АЕС вночі завжди була надлишковою, тому і нічний тариф був введений. По друге, якщо зараз електроенергія з АЕС, то чому вона така дорога стала? Якщо за рахунок населення хочуть відновити обладнання, то як я розумію ми повинні стати акціонерами і потім отримувати дохід, бо якось при мораторії на підвищення, вже вдруге підвищити ціни до рівня вище за ЄС, повинне бути якесь логічне пояснення. Бо «янелох» зараз сприймається як «ви всі лохи».
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03.06.2024 21:19 Відповісти
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240425-3
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03.06.2024 22:12 Відповісти
ну так, у них 12грн/кВт, їм "підйомніше", аніж нам..
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04.06.2024 11:03 Відповісти
майнять досі, трускавецькі економісти...
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04.06.2024 11:04 Відповісти
Опівночі в будинках, які не вимкнули світить у десь біля 5% вікон, також спеціально порахував кількість кондиціонерів - аж чотири в будинках на кілька сотень квартир. Ніякого великого споживання електрики населенням вночі не відбувається - це абсолютна маячня.
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03.06.2024 21:24 Відповісти
Як таке пояснення, то краще б взагалі мовчали, а то, дійсно, стаєш відчувати себе лохом!
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03.06.2024 21:36 Відповісти
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03.06.2024 21:41 Відповісти
Де спека? Спека це за 30 градусів.Навіть офісах ніхто ще не вмикає,Та й в квартирах і в приватних будинках.Відкрив вікно і все.
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03.06.2024 21:53 Відповісти
В селах кто видел кондеционеры?А их рубают в первую очередь.
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03.06.2024 22:07 Відповісти
А чи не пора виразити недовіру керівництву Укренерго? Мабуть, краще буде перевести бидлоту з Укренерго до синоптиків по прогнозу погоди.
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03.06.2024 22:57 Відповісти
Недовіру з підвішенням на стовп
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04.06.2024 12:40 Відповісти
В Україні енергетичний стан все гірше та гірше , а Військовий Вождь все далі та й далі від України - Іспанія , Португалія , Ісландія , Сингапур , Філіпини ... Може це якось пов'язано між собою ?

Маю надію , що ВОНО так далеко заїде від нещасної України, що вже й не повернеться в нашу Руїну ... нехай хоч так звільнить країну від себе.
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04.06.2024 11:36 Відповісти
підри, по 7 годин вже вирубають, холодильник тече
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04.06.2024 14:00 Відповісти

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