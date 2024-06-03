Польський виробник побутової техніки Hansa намагався зберегти бізнес у Росії, але передав його в управління, – росЗМІ

Польський виробник побутової техніки Hansa передав свій російський бізнес під управління місцевої компанії-дистриб'ютора ТОВ "Гипер".

Польська компанія була змушена відмовитися від представництва на важливому для неї ринку РФ під тиском влади ЄС та Польщі, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела на російському ринку.

"Прибуток із РФ дозволяв компанії розплачуватись з боргами в Європі, тому керівництво два роки намагалося балансувати між інтересами ЄС та власними", – розповів один із співрозмовників російської газети.

Те, що Hansa "до останнього намагалася зберегти представництво", підтвердив і гендиректор російської компанії побутової техніки Vard Олексій Бєляков.

За даними джерел видання, угоду уклали у першому кварталі, вона не передбачає грошових розрахунків. При цьому співробітників Hansa згодом переведуть на роботу до нової компанії.

Водночас перехід представництва Hansa під управління російської фірми несуттєво вплине на те, як товари бренду представлені в Росії, "у зв'язку з ефективною роботою механізмів паралельного імпорту", ​​стверджує джерело в одному з російських ретейлерів.

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Бренд побутової техніки Hansa належить польській компанії Amica.Вона виробляє холодильники, пральні і посудомийні машини, пилососи, мікрохвильові печі, електроплити, чайники, під торговими марками: "Amica", "Hansa", "CDA", "Gram", "Fagor".

У березні 2022 року компанія повідомляла про тимчасове призупинення експорту в Росію.

Зараз на сайті компанії немає будь-яких згадок про Росію, в тому числі і про припинення бізнесу у цій країні.