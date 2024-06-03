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Польща (2385) росія (13641) експорт (3737) техніка (290)

Польський виробник побутової техніки Hansa намагався зберегти бізнес у Росії, але передав його в управління, – росЗМІ

Hansa

Польський виробник побутової техніки Hansa передав свій російський бізнес під управління місцевої компанії-дистриб'ютора ТОВ "Гипер".

Польська компанія була змушена відмовитися від представництва на важливому для неї ринку РФ під тиском влади ЄС та Польщі, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела на російському ринку.

"Прибуток із РФ дозволяв компанії розплачуватись з боргами в Європі, тому керівництво два роки намагалося балансувати між інтересами ЄС та власними", – розповів один із співрозмовників російської газети.

Те, що Hansa "до останнього намагалася зберегти представництво", підтвердив і гендиректор російської компанії побутової техніки Vard Олексій Бєляков.

За даними джерел видання, угоду уклали у першому кварталі, вона не передбачає грошових розрахунків. При цьому співробітників Hansa згодом переведуть на роботу до нової компанії.

Водночас перехід представництва Hansa під управління російської фірми несуттєво вплине на те, як товари бренду представлені в Росії, "у зв'язку з ефективною роботою механізмів паралельного імпорту", ​​стверджує джерело в одному з російських ретейлерів.

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Бренд побутової техніки Hansa належить польській компанії Amica.Вона виробляє холодильники, пральні і посудомийні машини, пилососи, мікрохвильові печі, електроплити, чайники, під торговими марками: "Amica", "Hansa", "CDA", "Gram", "Fagor".

У березні 2022 року компанія повідомляла про тимчасове призупинення експорту в Росію. 

Зараз на сайті компанії немає будь-яких згадок про Росію, в тому числі і про припинення бізнесу у цій країні.

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Ето другоє😂😂😂
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03.06.2024 18:30 Відповісти
Пункти пропуску з Україною блокують, зате з кацапами торгують. Хто це? Не білоруси. Не китайці. Навіть не турки з лукчвими грузинчми. То наші типу "союзники" і близькі сусіди поляки. Нічому їх історія і Богдан Хмельницький не навчили.
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03.06.2024 18:31 Відповісти
Пока Оманские счета-офшоры не закроют , нет смысла упрекать Союзников - а чего это вы не хотите закрыть доходный бизнес, вам что жалко ради нас потерпеть? Вы чем лучше, вон же детки бедные страдают, которых наше "пгавительство" обрекло на войну и нищету....
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04.06.2024 10:40 Відповісти
дякуємо, брати , що продаєте бізнес у росії)
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03.06.2024 18:43 Відповісти
Україна збираеться купити 2 енергоблоки у московитів для хмельцької аес
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03.06.2024 19:51 Відповісти
Сліпий траст?
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03.06.2024 20:11 Відповісти
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03.06.2024 21:43 Відповісти
Это как польские фермеры.
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03.06.2024 22:19 Відповісти
Тут главное последовательность!
Если сами Шмуклеры из кагала Квартала не закрывали свой бизнес в раше, даже получали деньги от государственных (!) рф кинокомпаний то как это выглядит - типа а чего вы не спешите понести убытки, закрыть свой бизнесс, я ж великий Лидор щас ножкой топну!!
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04.06.2024 10:37 Відповісти

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