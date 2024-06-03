Середня зарплата збільшилась за рік на 22,5%, найменше зросли доходи медиків та освітян, – Держстат

Середня заробітна плата в Україні у першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

Найвищі зарплати зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій – 49 472 грн, за рік цей показник зріс на 35,6%. На другому місці – фінансова та страхова діяльність (39 116 грн, зростання на 18,2% за рік), на третьому – авіаційний транспорт (34 699 грн, зростання на 30%).

У сфері державного управління й оборони та обов'язкового соцстрахування середня зарплата за рік збільшилися на 22,5% – до 23 376 грн.

Водночас у медичній сфері та наданні соціальних послуг зростання середньої зарплати за рік становило лише 12,5% (15 162), освіті – 14,4% (12 649).

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Як повідомлялося, середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня завдяки переходу на нову систему оплати праці у лютому 2024 року зросла до 43 тис. грн, порівняно із 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад збільшився до 25 тис. із 22 тис. гривень.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2023 році середня зарплата по економіці склала 17 442 грн. Порівняно із 2022 роком номінальна середня зарплата зросла на 17,5% (+2 594 грн), в реальному вимірі (з врахуванням середньої інфляції) – на 4,1%.