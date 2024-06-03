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медицина (598) освіта (218) держслужбовці (103) зарплата (1094)

Середня зарплата збільшилась за рік на 22,5%, найменше зросли доходи медиків та освітян, – Держстат

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Середня заробітна плата в Україні у першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

Найвищі зарплати зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій – 49 472 грн, за рік цей показник зріс на 35,6%. На другому місці – фінансова та страхова діяльність (39 116 грн, зростання на 18,2% за рік), на третьому – авіаційний транспорт (34 699 грн, зростання на 30%).

У сфері державного управління й оборони та обов'язкового соцстрахування середня зарплата за рік збільшилися на 22,5% – до 23 376 грн.

Водночас у медичній сфері та наданні соціальних послуг зростання середньої зарплати за рік становило лише 12,5% (15 162), освіті – 14,4% (12 649).

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Як повідомлялося, середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня завдяки переходу на нову систему оплати праці у лютому 2024 року зросла до 43 тис. грн, порівняно із 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад збільшився до 25 тис. із 22 тис. гривень.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2023 році середня зарплата по економіці склала 17 442 грн. Порівняно із 2022 роком номінальна середня зарплата зросла на 17,5% (+2 594 грн), в реальному вимірі (з врахуванням середньої інфляції) – на 4,1%.

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Топ коментарі
+13
А найбільше збільшились - працівників ТЦК і ВЛК
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03.06.2024 17:49
+13
ці освітяни й так вже шостий рік отримують по 4 тищі баксів в місяць
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03.06.2024 17:55
+6
Яке збільшення зарплат,під час війни,економіка в дупі пенсії немає чим платити , живемо на дотації Заходу і тд.,як цей "дебільний ****...й цирк" вже дістав.
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03.06.2024 17:57
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А найбільше збільшились - працівників ТЦК і ВЛК
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03.06.2024 17:49 Відповісти
Депутатів всіх рівнів))
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03.06.2024 17:52 Відповісти
на третьому - авіаційний транспорт (34 699 грн, зростання на 30%)

???????
це як ?
аеропорти ж закриті !!!!
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03.06.2024 18:13 Відповісти
Пиляють "Мрію" на металобрухт.
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03.06.2024 18:22 Відповісти
ці освітяни й так вже шостий рік отримують по 4 тищі баксів в місяць
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03.06.2024 17:55 Відповісти
Крутіше них тільки пєнси. Червона риба замахалась давати ікру
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03.06.2024 18:02 Відповісти
бо навідкривають пріложеній в дармових смартфонах і заказують ікру в ліси з мільярда дерев
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03.06.2024 18:10 Відповісти
Освітяни, навіщо вам підвищувати? Ви і так вже пʼятий рік отримуєте по $4000! «Зубожіння»скінчилось?
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03.06.2024 17:56 Відповісти
Яке збільшення зарплат,під час війни,економіка в дупі пенсії немає чим платити , живемо на дотації Заходу і тд.,як цей "дебільний ****...й цирк" вже дістав.
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03.06.2024 17:57 Відповісти
Бачив вакансії на сайтах: Водій в ТЦК - 50 тисяч.
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03.06.2024 19:08 Відповісти
Який сенс показувати середню зарплату? Хто замовляє?
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03.06.2024 18:02 Відповісти
куди тім освітянам ще повишати
-вони і так з приходом ЗЕ
отримують по 4000 баксів..
чи то в ЗЕ такий "приход" від лікувального канабісу??
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03.06.2024 18:03 Відповісти
ну так, ну так
чули колись -вчителям 4 тисячі доларів ....
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03.06.2024 18:07 Відповісти
Ага-і середньє споживання червоної риби,купівлі преміум авто,нерухомості за кордоном,елітних апартаментів! "Жити стало краще,жити стало веселіше"!
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03.06.2024 18:11 Відповісти
один отримав +3 копійки, інший пару лямів з держбюджету але в середньому вони обидва мільйонери) , саме так, кожен з нас президент)
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03.06.2024 18:22 Відповісти
Брехня. У вчителів вже 5 років з/п $4000.
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03.06.2024 18:25 Відповісти
у освітян було ще до старту чергових підвищень $4k. так що навіть коли б систематично їм зарплату до цього не підвищували, то це вже більше чим півтисячі додатково кожному накинули. а враховуючи формулу складних процентів підвищення, то це взагалі "нєплохая добавка к будущей пенсії", на яку вони, зі слів керуль, вже сьогодні самі повинні починати збирати, працюючи до,до,до.... вобщем доки зможуть.
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03.06.2024 18:26 Відповісти
Це все брехня, вчителі отримують по 4 тисячі баксів, самі наголосували.
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03.06.2024 18:37 Відповісти
А де авіаційний транспорт у якого збільшилася зп? У нас летовища відчинили?
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03.06.2024 18:56 Відповісти
умовно. Військовий отримує 100 тис. грн. продавец 10. Середня зарплатня 55 тис. і все добре
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03.06.2024 19:03 Відповісти
А харчі зросли на 50%, то це добре? Чи то таки інфляція? Скумбрія по вісім вам у пику
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03.06.2024 19:05 Відповісти
Потужно!
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03.06.2024 19:22 Відповісти
Це з серії міліард дерев , цирк продовжується
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03.06.2024 20:21 Відповісти
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика»
англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics
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03.06.2024 20:31 Відповісти
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03.06.2024 20:39 Відповісти

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