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кордон (1092) Польща (2385) фермер (219) митний контроль (191) Державна митна служба (447)

Польські фермери відновлять блокаду першого пункту пропуску на кордоні з Україною. Поки що – на два дні

протест,польща,фермери

Польські фермери з 10 години ранку вівторка, 4 червня, планують знову заблокувати рух вантажних авто через пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне".

Наразі акцію протесту заявлено терміном на два дні – до другої половини дня 6 червня, повідомляє Державна митна служба України.

"Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Україна завершила модернізацію найбільшого пункту пропуску на кордоні з Польшею. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися у лютому.

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Топ коментарі
+16
о, знов грошики з рашкі підкотились...
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03.06.2024 16:45
+9
На це раз що?Біо-слимаки з україно-американських біолабораторій таємно прокрались в Польщу і поїли всю клубніку?
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03.06.2024 16:49
+8
Що на цей раз? Начебто блокуванням нашого кордону будуть вимагати в свого уряду підняти закупівельну ціну на полуницю. Бо в цьому році вона подешевшала. А може погоду гарну вимагатимуть. Хзна. Раніше поляки хатєлки в костьолі у Бога випрошували. Зараз вимагають на польсько-українському кордоні. В Бога вже не вірують.
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03.06.2024 17:14
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о, знов грошики з рашкі підкотились...
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03.06.2024 16:45 Відповісти
Для чого польским "фермерам" вирощувати городину та тяжко працювати, якщо "колеги - фермери" з ГРУ ГШ РФ мабуть nieprzyzwoicie dobrze платять за блокування грузових перевезень воюючої України?
Чому б польському уряду не замислитися, хто є кінцевим бенефіціаром отих блокувань пропуску вантажівок на кордоні з Україною, в якій відбувається війна путінськими терористами?
Чия "драхматургія" спектаклю, який на кордоні з Україною знову влаштовують агенти путіна та корисні ідіоти?
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03.06.2024 18:36 Відповісти
На це раз що?Біо-слимаки з україно-американських біолабораторій таємно прокрались в Польщу і поїли всю клубніку?
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03.06.2024 16:49 Відповісти
Рецидив хвороби
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03.06.2024 17:05 Відповісти
Шо то там знову з електронною чергою.
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03.06.2024 17:08 Відповісти
Нехай кіздують під картопляну границю там мігранти ******* гусарів😅але там помийна хфедєрація не платить.
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03.06.2024 17:11 Відповісти
Що на цей раз? Начебто блокуванням нашого кордону будуть вимагати в свого уряду підняти закупівельну ціну на полуницю. Бо в цьому році вона подешевшала. А може погоду гарну вимагатимуть. Хзна. Раніше поляки хатєлки в костьолі у Бога випрошували. Зараз вимагають на польсько-українському кордоні. В Бога вже не вірують.
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03.06.2024 17:14 Відповісти
В Польщі полуниця 3 доллари. В США 3.5
ЗП у Пол. 1000 долларів середня
ЗП у США 2500 мінімальна
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03.06.2024 17:17 Відповісти
В Україні 4 долари. Зарплата 400.
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03.06.2024 17:21 Відповісти
В Україні клубніка від 60грн починається. Це 1.4дол.
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03.06.2024 17:47 Відповісти
3.5 это что, кг? И где такое
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04.06.2024 04:26 Відповісти
В Волмарте, в Лидле, в Алди, в ШопРайт, если вам надо могу еще у мексиканцов на соседней улице глянуть, но я туда не хожу там тараканы лазят по холодильнику.

Сегодня в шопрайт видел уже 2 за 5 продают.

3.5 было 2 недели тому.
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04.06.2024 04:40 Відповісти
А, ну вы вообще в курсе что в той коробочке фунт , а не килограмм? А в большой коробке 2 фунта, плюс налог на продажу отдельно. Самая дешёвая клубника получается в Костко, $4.5 за 900 грамм, плюс налог
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04.06.2024 05:36 Відповісти
Берите по 4.5, а мне надо будет я возьму 2 за 5
А вы вообще в курсе что в некоторых штатах налог включен в цену?
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04.06.2024 05:42 Відповісти
В Німеччині, в середньому, біля 3-4 евро кг. хоча маю зауважити, що біля нас її вирощують і що ціна ще впаде до 1,5-2, а якщо підеш на поле сам збирати (це десь в липні-серпні таке буде), то за 1 кг будеш платити 0,5-1 евро.
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04.06.2024 11:46 Відповісти
Нет, не в курсе. Это в каких штатах такое? И что именно вы берете 2 за 5?
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04.06.2024 17:01 Відповісти
У I кварталі 2024 року, за даними Головного статистичного управління Польщі, середня зарплата по країні становить 8,4 тис. злотих (1970 євро) Джерело: https://biz.censor.net/r3491998
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04.06.2024 11:30 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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04.06.2024 14:45 Відповісти
Польський уряд поки буде жувати соплі, то ті хфермери організують. Хвермерську Народну Русспубліку.
Туск минулого разу хотів прикордоння зробити спеціальною территорією. Де булиб заборонені будь які зходняки.
Розійшлися опариши йо...ні.
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03.06.2024 17:16 Відповісти
Вони точно фермери?
Бо зазвичай фермерам завжди є що робити. А цим походу ні
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03.06.2024 18:02 Відповісти
Це такі фермери як з пісюна молоток.
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03.06.2024 20:36 Відповісти
Рублей подогнали . Но маловато , на два дня всего .
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03.06.2024 18:03 Відповісти
Ну нема часу саджати, і не буде часу вбирати... українці-убіганти допоможуть з врожеєм..
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03.06.2024 18:12 Відповісти
Доктор військових наук Константін Сівков публічно заявив, що РФ може залпом одного дивізіону "Іскандера" за "10-15 хвилин" знищити "польський народ разом та їхньою мовою".
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03.06.2024 18:29 Відповісти
якась одностороння блокада бо наші магазини зараз завалені польськими товарами. а ще після підвищення податків для бізнесу та цін на енергоносії так і залишки наших виробників збанкрутують.
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03.06.2024 18:30 Відповісти
Причому тут Україна до їхніх проблем?Пшеки,ідіть до свого уряду і там вирішуйте свої питання.
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03.06.2024 19:19 Відповісти
То титушня! Нормальному фермеру работы непочатый край. Тем более на евродотациях можно не только растить урожай но и хорошо порядок наводить - посмотрите на ихни фермы, по сравнению с нашими пост-колхозами
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04.06.2024 10:56 Відповісти
Час підзаробити...а слабо перекрити кордон з Німеччиною?!!!
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03.06.2024 19:28 Відповісти
Зазвичай на синдром вахтера страждають екзальтовані нікчеми.
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03.06.2024 22:35 Відповісти
І що вони вимагають на цей раз?
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04.06.2024 00:25 Відповісти
Нажаль ці так звані "фермери" перетворюють польську державу на Сомалі.
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04.06.2024 09:02 Відповісти
а шо таке польські фермери трапилося на сей раз?? хкуйло з кремля дало наказ??? тут більше заробляється чим на ФЕРМАХ??? А МО НА КОРДОН З БІЛОРУСЬЮ ВАМ МАЙНУТИ?? МОСКАЛІВ ЛЯКАТИ..
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04.06.2024 09:06 Відповісти
На государственном телевидении РФ призвали к ядерным ударам

по Польше и уничтожению всего польского народа

"10-15 минут, и поляки исчезают с лица земли вместе со своим языком"

https://www.dialog.ua/
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04.06.2024 09:59 Відповісти
Хи.
А диды воевавшие точно побеждали наZизм ? Или они его для кремля захватили и увезли?...
Я кстати поржал..... русню в мире всерьез не воспринимают, но внутренняя пропаганда хороша! Развитой кндр-сozиализм будет построен
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04.06.2024 10:53 Відповісти
А можно им подкинуть Джпс маячек? Пусть по ним прилетит, стронг-блокираторы !
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04.06.2024 10:46 Відповісти
Одне можна сказати- польські продажні курви!!!
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04.06.2024 10:55 Відповісти
Цей раз вони вимагатимуть , щоб з заблокованих авто , водії та пасажири йшли збирати клубніку...бо ска нема кому))) пшеки й...ні
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04.06.2024 10:56 Відповісти
Це не польські фермери,це кацапсткі запроданці.У перший же день блокування кордону розганяти із зброєю.
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15.08.2024 12:09 Відповісти

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