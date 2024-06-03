Польські фермери відновлять блокаду першого пункту пропуску на кордоні з Україною. Поки що – на два дні

Польські фермери з 10 години ранку вівторка, 4 червня, планують знову заблокувати рух вантажних авто через пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне".

Наразі акцію протесту заявлено терміном на два дні – до другої половини дня 6 червня, повідомляє Державна митна служба України.

"Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися у лютому.