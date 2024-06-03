Польські фермери відновлять блокаду першого пункту пропуску на кордоні з Україною. Поки що – на два дні
Польські фермери з 10 години ранку вівторка, 4 червня, планують знову заблокувати рух вантажних авто через пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне".
Наразі акцію протесту заявлено терміном на два дні – до другої половини дня 6 червня, повідомляє Державна митна служба України.
"Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися у лютому.
Будь ласка, зачекайте...
Чому б польському уряду не замислитися, хто є кінцевим бенефіціаром отих блокувань пропуску вантажівок на кордоні з Україною, в якій відбувається війна путінськими терористами?
Чия "драхматургія" спектаклю, який на кордоні з Україною знову влаштовують агенти путіна та корисні ідіоти?
ЗП у Пол. 1000 долларів середня
ЗП у США 2500 мінімальна
Сегодня в шопрайт видел уже 2 за 5 продают.
3.5 было 2 недели тому.
А вы вообще в курсе что в некоторых штатах налог включен в цену?
Туск минулого разу хотів прикордоння зробити спеціальною территорією. Де булиб заборонені будь які зходняки.
Розійшлися опариши йо...ні.
Бо зазвичай фермерам завжди є що робити. А цим походу ні
по Польше и уничтожению всего польского народа
"10-15 минут, и поляки исчезают с лица земли вместе со своим языком"
https://www.dialog.ua/
А диды воевавшие точно побеждали наZизм ? Или они его для кремля захватили и увезли?...
Я кстати поржал..... русню в мире всерьез не воспринимают, но внутренняя пропаганда хороша! Развитой кндр-сozиализм будет построен