Українцям порадили готуватися до постійних відключень електроенергії протягом кількох років
Ситуація в енергосистемі України наразі не критична, але через значний дефіцит потужності після низки масованих атак РФ українцям потрібно звикати до постійних погодинних відключень електроенергії протягом тривалого періоду.
Про це на брифінгу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає Інтерфакс-Україна.
"Наразі загальна ситуація – це нестача генеруючих потужностей у системі, але все, що ми можемо робити – це звикати до сприйняття цього (обмежень енергопостачання, – ред.) як нормального стану речей на тривалий час", – сказав експерт.
За його словами, у найближчі два роки необхідно максимально посилити енергосистему, щоб у наступні приблизно три роки "відновити генерацію до ситуації, коли обмежень взагалі не буде".
"До цього ми живемо в режимі обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні, а для Києва цей термін становить 6-8 годин протягом доби. Відключення не будуть щоденними, це залежатиме від великої кількості параметрів, зокрема й від погодних умов", – уточнив Харченко.
За його прогнозом, найважчими будуть липень і перші дві декади серпня, коли існуватиме максимальна потреба в електроенергії для систем охолодження, зокрема для промисловості, у тому числі харчової.
Харченко пояснив, що витрати електроенергії зростатимуть, а водночас продовжиться ремонтна кампанія як необхідний елемент підготовки до опалювального сезону.
"Найгірший сценарій на зиму в моєму розумінні – це обмеження споживачів від 6 до 10 годин на добу, але водночас працює критична інфраструктура, зокрема ключові оборонні підприємства. Я б сказав, що нас очікує помірно складна зима. Складніша, ніж остання, але більш передбачувана і комфортна, ніж передостання", – висловив думку директор ЦДЕ.
Більшу, ніж в інших регіонах, тривалість обмежень у Києві Харченко пояснив великою кількістю в ньому як у столиці критичної інфраструктури, яку живлять пріоритетно, тому менше ресурсу з виділених лімітів залишається всім іншим споживачам.
Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.
Будь ласка, зачекайте...
Де там піздабол- про не підняття тарифів підчас війни???
У 2020 енергоринок України давав олігархам 300 млрд гривень прибутку, зараз звісно буде більше.
Бо Ахметов зі своїм ДТЕКом співпрацює з путіним.
Хай чекає репарацій від росії, або ремонтує за свої гроші.
щоб росія це все не відшкодувала ?
А НАХ ВИ ЗЕЛЕНІ ІДІОТИ ТОДІ ТАРИФ НА ЕЛЕКТРИКУ ПІДІЙМАЛИ ЯК ЩО ТОВАР "ЗІПСОВАНИЙ" ?
Шо ж не смотришь Марафон! Мыслепреступник значить!
Енергетика України стане повністю атомною, а бити по АЕС орки бояться.
Для погодинного балансу "Енергоатом" може надлишок продавати.
А потрібну для збалансуваня частку - докуповувати у Західній Європі.
ДТЕК - приватна власність, нехай ремонтує за свої, або чекає кінця війни.
Телевізор з 2014 року не вмикав.
Вистачає інтернету.
А для їжі є газова плита.
бо Заходу вже вривається терпець.
Макрон не просто так нагадав про військову доктрину Франції.
Згідно якої можливий превентивний ядерний удар.
...Та обжеріться вже, 3,14дараси, так, щоб здохли від того, що обжерлися!
...Якось мені подумалось, що на початку 90-х це чудо техніки хтось заради жарту спровадив до Німеччини. Наслідки того жарту виявились непередбачуваними і несподіваними: на світі з'явився напрямок Industrial загалом та група Rammstein зокрема.
А я вже налаштувався на треш-шоу зі статевими ганчірками та нестерпними борошнами...
Шкода.
хоть паржом
лишь би нє Порошенко
пол-варєніка
абирвалг-масквашвєя
дайтє єму єщьо сто днєй і сто мільЙардів - он єщьо научітся на живих людях
а єслі би на єго мєстє бил какой-нібудь другой дурачок
...