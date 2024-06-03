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електроенергія (4083) Укренерго (1900) відключення світла (559)

Українцям порадили готуватися до постійних відключень електроенергії протягом кількох років

відключення світла

Ситуація в енергосистемі України наразі не критична, але через значний дефіцит потужності після низки масованих атак РФ українцям потрібно звикати до постійних погодинних відключень електроенергії протягом тривалого періоду.

Про це на брифінгу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі загальна ситуація – це нестача генеруючих потужностей у системі, але все, що ми можемо робити – це звикати до сприйняття цього (обмежень енергопостачання, – ред.) як нормального стану речей на тривалий час", – сказав експерт.

За його словами, у найближчі два роки необхідно максимально посилити енергосистему, щоб у наступні приблизно три роки "відновити генерацію до ситуації, коли обмежень взагалі не буде".

"До цього ми живемо в режимі обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні, а для Києва цей термін становить 6-8 годин протягом доби. Відключення не будуть щоденними, це залежатиме від великої кількості параметрів, зокрема й від погодних умов", – уточнив Харченко.

За його прогнозом, найважчими будуть липень і перші дві декади серпня, коли існуватиме максимальна потреба в електроенергії для систем охолодження, зокрема для промисловості, у тому числі харчової.

Харченко пояснив, що витрати електроенергії зростатимуть, а водночас продовжиться ремонтна кампанія як необхідний елемент підготовки до опалювального сезону.

Читайте також: Росія за весну знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Це потужність півтора ЗАЕС

"Найгірший сценарій на зиму в моєму розумінні – це обмеження споживачів від 6 до 10 годин на добу, але водночас працює критична інфраструктура, зокрема ключові оборонні підприємства. Я б сказав, що нас очікує помірно складна зима. Складніша, ніж остання, але більш передбачувана і комфортна, ніж передостання", – висловив думку директор ЦДЕ.

Більшу, ніж в інших регіонах, тривалість обмежень у Києві Харченко пояснив великою кількістю в ньому як у столиці критичної інфраструктури, яку живлять пріоритетно, тому менше ресурсу з виділених лімітів залишається всім іншим споживачам.

Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

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Топ коментарі
+13
перший етап підняття реалізовано: піпл схавав. готуються до другого - 5-6 грн/кВт. ще покошмарять до зими, щоб плебс не бухтів
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03.06.2024 16:33
+11
Українцям порадили готуватися до постійних відключень електроенергії протягом кількох років Джерело: https://biz.censor.net/n3492742
А НАХ ВИ ЗЕЛЕНІ ІДІОТИ ТОДІ ТАРИФ НА ЕЛЕКТРИКУ ПІДІЙМАЛИ ЯК ЩО ТОВАР "ЗІПСОВАНИЙ" ?
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03.06.2024 16:44
+9
Розвели лохів і ще будуть - бо ведуться як завжди....
Де там піздабол- про не підняття тарифів підчас війни???
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03.06.2024 16:35
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А пояснення, що ціни на електроенергію підняли, бо потрібно відновлювати розбиті об'єкти, і підготуватись до зимнього періоду, вже не діють?
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03.06.2024 16:29 Відповісти
перший етап підняття реалізовано: піпл схавав. готуються до другого - 5-6 грн/кВт. ще покошмарять до зими, щоб плебс не бухтів
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03.06.2024 16:33 Відповісти
Та 7.8 грн обіцяють..
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03.06.2024 16:52 Відповісти
Українці як окуні-память 15 хвилин
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03.06.2024 16:33 Відповісти
Розвели лохів і ще будуть - бо ведуться як завжди....
Де там піздабол- про не підняття тарифів підчас війни???
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03.06.2024 16:35 Відповісти
Трохи вивчив це питання - малось на увазі мораторій на підвищення цін не на електрику, а на тепло і горячу воду, це на повному серйозі.
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03.06.2024 16:50 Відповісти
Так гаряча вода ледь тепла, з опаленням так само..гріємо бойлером. Електричним))
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03.06.2024 16:54 Відповісти
Так Зелені клоуни чомусь це питання не підняли - бо Шмигаль людина Ахметова прем'єр міністр.
У 2020 енергоринок України давав олігархам 300 млрд гривень прибутку, зараз звісно буде більше.
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03.06.2024 16:57 Відповісти
А тут все дуже просто, горяча та тепла вода, це здебільшого комунальні підприємства, створенні місцевими органами влади. Тобто страждає місцевий бюджет (громада). Зеленим гнидам насрати, що буде на місцях, оскільки завжди можна кидати камні в сторону місцевих голів рад, мовляв, це їх завдання забезпечити подачу тепла та води в будинки. А де на це будуть брати гроші громади єрмаку та всій зеленій п...здабратії п...х...й. Але зато як звучить: Зеленський підписав мараторій на підняття цін на горячу воду та тепло! Браво сонцесяйному лідеру! А хто дочитувався до дрібниць, що це не стосується електроенергії для начелення? От тепер і виникають такі цікаві моменти, коли піпл бухтить "А зєлєнскій что то там падпісал, пачіму цени на елєктріку павишают!?"
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03.06.2024 17:45 Відповісти
Новини просто кишать про підвищення цін на будь яку воду й водовідведенню по невеличких населених пунктах..тільки що про Одеську область читала..у 2.5 рази..
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03.06.2024 17:55 Відповісти
Ти мабуть про срублі мрієш?
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03.06.2024 16:55 Відповісти
С орков потом репарации электрикой выбить.
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03.06.2024 16:32 Відповісти
де ви ще беретесь такі наївні?
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03.06.2024 16:45 Відповісти
це діти мами ріти
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03.06.2024 17:00 Відповісти
Наивные это те кто думает что ресурсы Рашки не поделят сильные мира сего.
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03.06.2024 17:50 Відповісти
так з цим я ніяк не сумніваюсь, але Україна тут яким боком до розподілу ресурсів між сильними? Ви би менше хмарафон дивились
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03.06.2024 18:22 Відповісти
Я зомбоящик выключил на вторую неделю воны и пульт выкинул.
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03.06.2024 21:04 Відповісти
Кнр точно поделит! А кулебы будут носрэом щелкать
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04.06.2024 11:01 Відповісти
вони ж казали, що вся система енергетики надійно захищена та хитро-мудро захована ще після зими 22-го, а біля Києва і муха не пролетить... і шо? і де?
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03.06.2024 16:38 Відповісти
Мало того шо казали, так вони ще й на захист виділили з бюджету десятки мільярдів. Ішов? І де?
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03.06.2024 16:48 Відповісти
Там де і мільон дронів. Забрали у міських громад 57 мільярдів гривень ІДФО на дрони ,якби. Але немає не мільона дронів, не грошей. І допомогти своїм бригадам -тепер громадам немає чим...
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03.06.2024 17:04 Відповісти
Енергосистема повинна бути повністю державною.
Бо Ахметов зі своїм ДТЕКом співпрацює з путіним.
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03.06.2024 16:39 Відповісти
Ну ахметка тепер розбомблене може і повернути державі
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03.06.2024 16:41 Відповісти
навіщо? відремонтує за державний кошт і далі буде стригти лохів
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03.06.2024 16:43 Відповісти
ДТЕК - приватна лавочка, і жодного стосунку до бюджету не має.
Хай чекає репарацій від росії, або ремонтує за свої гроші.
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03.06.2024 17:01 Відповісти
можна запитати, чи ви дійсно вірите в репарації? Чи ви вживаєте це слово тому що вам воно подобається
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03.06.2024 17:14 Відповісти
А ви думаєте, Захід вкладає у нас мільярди,
щоб росія це все не відшкодувала ?
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03.06.2024 19:21 Відповісти
Нічого він повертати державі не збирається, в енергобізнесі все переплетено з інтересами всіх олігархів і кремлівських у тому числі
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03.06.2024 16:46 Відповісти
Амінь.
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03.06.2024 16:45 Відповісти
Дякую ЗЄдебілам!
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03.06.2024 16:39 Відповісти
та до кінця України тепер зечмо буде вимимкати
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03.06.2024 16:42 Відповісти
Українцям порадили готуватися до постійних відключень електроенергії протягом кількох років Джерело: https://biz.censor.net/n3492742
А НАХ ВИ ЗЕЛЕНІ ІДІОТИ ТОДІ ТАРИФ НА ЕЛЕКТРИКУ ПІДІЙМАЛИ ЯК ЩО ТОВАР "ЗІПСОВАНИЙ" ?
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03.06.2024 16:44 Відповісти
Держи хватай ИПСО!
Шо ж не смотришь Марафон! Мыслепреступник значить!
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04.06.2024 11:04 Відповісти
все це блабла зводиться до одного - чи швидше окупанти будуть знищувати нашу енергетику ніж ми будемо її відновлювати. Все інше постопорожні побрехеньки від заброньованих ухилянтів
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03.06.2024 16:44 Відповісти
а ще треба готуватись до збільшення ціни на електрику. те, чого мало, коштує дорожче..., а все ж таки, де наша диверсифікація? де, електрика зі сміття, газу, вітру, сонця, з того, чого завжди було багато...
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03.06.2024 16:44 Відповісти
Рижий сидить за кордоном , розводить як лохів Українців.
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03.06.2024 16:53 Відповісти
Наші атомні станції генерують більше, ніж треба - проблема лише балансу.
Енергетика України стане повністю атомною, а бити по АЕС орки бояться.
Для погодинного балансу "Енергоатом" може надлишок продавати.
А потрібну для збалансуваня частку - докуповувати у Західній Європі.
ДТЕК - приватна власність, нехай ремонтує за свої, або чекає кінця війни.
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03.06.2024 16:53 Відповісти
так то воно так. але коли сидітимеш без світла днями й тижнями, забудеш і про ахметова, і про дтек... маритимеш тільки гарячим електрочайником і робочим телевізором
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03.06.2024 17:02 Відповісти
З чайником просто - купіть звичайний..я так зробила на самому початку повномасштабної...
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03.06.2024 17:58 Відповісти
Електрочайником не користуюсь.
Телевізор з 2014 року не вмикав.
Вистачає інтернету.
А для їжі є газова плита.
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03.06.2024 19:23 Відповісти
Для інтернету теж потрібна електріка...З якого ти міста?
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04.06.2024 05:01 Відповісти
Закупка у Західній Європі вже дошла до своєї пропускної межі, потрібні роки. щоб її збільшити. Требе будувати нові інтерконнектори.
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03.06.2024 17:02 Відповісти
Хіба нова більш потужна мережа з Заходу все ж не дешевше і скоріше ніж постійна перебудова кожен день обстрілюваних ТЕЦ?
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03.06.2024 17:32 Відповісти
Дешевша, але Кудрицький казав, нову лінію треба 2 роки будувати. Там з тієї, європейської сторони теж потрібно всі узгодження пройти..
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03.06.2024 19:23 Відповісти
Пропускна можливість. Ви ж не підключете у квартирі з автоматом ввідним на 25 Ампер міні-пекарню на 20 кВт. Хоча і гроші є на електрику і електрики вдосталь
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03.06.2024 17:12 Відповісти
В тому-то й заковика, що "за свої" ДТЕК ремонтувати не хоче. Нахіба, коли можна клешню лохам у кишеню запустити? Вони й не нявкнуть, бо лохи!
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03.06.2024 17:14 Відповісти
Центренерго належить державі
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04.06.2024 05:36 Відповісти
Це так не працює, АЕС не може видавати коли немає зовнішнього джерела. Тобто, якщо вимкнути лінію 750 кВ то АЕС піде в стоп а дизель-генератори лише живлять вспоміжне обладнання. А от ГЕС цього не потребує. Тому АЕС будують з декількома лініями живлення, от наприклад до ЗАЕС в 2020 році збудували новеньку Каховську ПС 750кВ, новенька, був там, аж сяяла…а де вона знаходиться??? О боже біля нової Каховки, о це так подарунок окупанту. Раджу на неї подивитись на Гугл картах. Тому щоб АЕС в Україні зупинилась треба прибрати маневрові генерації і лінію з Європи і АЕС перейде в холодний стан, усі перейдуть….
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03.06.2024 17:27 Відповісти
Московити першими перейдуть в холодний стан,
бо Заходу вже вривається терпець.
Макрон не просто так нагадав про військову доктрину Франції.
Згідно якої можливий превентивний ядерний удар.
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03.06.2024 19:28 Відповісти
АЕС сама себе забезпечує електроенергію в нормальному режимі. Резервування йде для живлення власних потреб користувачів 1 и 2 групи в особливих випадках. В нормальному режимі більше важливо вчасно відбирати у АЕС вироблену енергію.
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04.06.2024 05:49 Відповісти
*** зелёных дебилов рукожопых сколько, не в состоянии ничего сделать
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03.06.2024 17:01 Відповісти
Київ вигрібає більше всіх по отключенню... І ще вони брешуть. Іноді буває 2 раза на добу відключають по 6-8 годин підряд, а не один раз.
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03.06.2024 17:01 Відповісти
Саме так і є
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03.06.2024 17:13 Відповісти
почекайте, так а навіщо ціну підіймали, якщо світла не буде і робитись нічого не планується?
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03.06.2024 17:11 Відповісти
Нахіба взагалі включати плебсові електрику?! Головно що, тариф підняли!
...Та обжеріться вже, 3,14дараси, так, щоб здохли від того, що обжерлися!
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03.06.2024 17:11 Відповісти
Ага, То для того виходить лампочки недавно роздали по одній на кімнату і сидіть з ними. А про пралки, чайники, бойлери тв а іншу техніку не мрійте
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03.06.2024 17:20 Відповісти
Чотко було при совєтах, коли електроенергія вартувала 4 копійки за кіловат. Нє?
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03.06.2024 18:05 Відповісти
І пралки 30 років про які в 70 в США і Європі всі забулися .
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03.06.2024 18:38 Відповісти
Ха! А ще був такий "шедевр інженерної думки" - пральна машина "Волна 75".
...Якось мені подумалось, що на початку 90-х це чудо техніки хтось заради жарту спровадив до Німеччини. Наслідки того жарту виявились непередбачуваними і несподіваними: на світі з'явився напрямок Industrial загалом та група Rammstein зокрема.
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03.06.2024 19:50 Відповісти
А для чого тоді тарифи підвищили? То вже не будуть взагалі нічого ремонтувати? Це геноцид чи ще ні?
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03.06.2024 17:14 Відповісти
Це просто жесть! Люди, світові кукловоди вирішили нас просто знищити!
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03.06.2024 17:15 Відповісти
А що там з рептілоїдами? Вони в тємє і в долє, чи ще ніт?
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03.06.2024 18:07 Відповісти
Та називайте їх як хочете. Я суджу тільки по ділам і можливостям.
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03.06.2024 18:34 Відповісти
Тю! Так скоро зливаєшся! Нецікаво.
А я вже налаштувався на треш-шоу зі статевими ганчірками та нестерпними борошнами...
Шкода.
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03.06.2024 19:44 Відповісти
Протрезвій спочатку від марафонівської пропоганди, надивився всяких постановочних шоу. Ще розкажи мені про краджені унитази )))) Циркач ))
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03.06.2024 20:21 Відповісти
..Так і буде, як вони кажуть, тільки допоки вони при владі.
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03.06.2024 17:21 Відповісти
..хуже нє будєт
хоть паржом
лишь би нє Порошенко
пол-варєніка
абирвалг-масквашвєя
дайтє єму єщьо сто днєй і сто мільЙардів - он єщьо научітся на живих людях
а єслі би на єго мєстє бил какой-нібудь другой дурачок
...
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03.06.2024 17:39 Відповісти
хуже не будет, да, зелебобики ???
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03.06.2024 18:25 Відповісти
А якщо кацапи і далі будуть фігачити по генерації?
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03.06.2024 18:45 Відповісти
Як вони і запланували, електрика поступово переводиться у разряд роскоші.
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03.06.2024 19:07 Відповісти
Вас гнати треба в шию ублюдків, з партії "проти народу"
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15.08.2024 12:16 Відповісти

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