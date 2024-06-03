Українцям порадили готуватися до постійних відключень електроенергії протягом кількох років

Ситуація в енергосистемі України наразі не критична, але через значний дефіцит потужності після низки масованих атак РФ українцям потрібно звикати до постійних погодинних відключень електроенергії протягом тривалого періоду.

Про це на брифінгу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі загальна ситуація – це нестача генеруючих потужностей у системі, але все, що ми можемо робити – це звикати до сприйняття цього (обмежень енергопостачання, – ред.) як нормального стану речей на тривалий час", – сказав експерт.

За його словами, у найближчі два роки необхідно максимально посилити енергосистему, щоб у наступні приблизно три роки "відновити генерацію до ситуації, коли обмежень взагалі не буде".

"До цього ми живемо в режимі обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні, а для Києва цей термін становить 6-8 годин протягом доби. Відключення не будуть щоденними, це залежатиме від великої кількості параметрів, зокрема й від погодних умов", – уточнив Харченко.

За його прогнозом, найважчими будуть липень і перші дві декади серпня, коли існуватиме максимальна потреба в електроенергії для систем охолодження, зокрема для промисловості, у тому числі харчової.

Харченко пояснив, що витрати електроенергії зростатимуть, а водночас продовжиться ремонтна кампанія як необхідний елемент підготовки до опалювального сезону.

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"Найгірший сценарій на зиму в моєму розумінні – це обмеження споживачів від 6 до 10 годин на добу, але водночас працює критична інфраструктура, зокрема ключові оборонні підприємства. Я б сказав, що нас очікує помірно складна зима. Складніша, ніж остання, але більш передбачувана і комфортна, ніж передостання", – висловив думку директор ЦДЕ.

Більшу, ніж в інших регіонах, тривалість обмежень у Києві Харченко пояснив великою кількістю в ньому як у столиці критичної інфраструктури, яку живлять пріоритетно, тому менше ресурсу з виділених лімітів залишається всім іншим споживачам.

Як повідомлялося, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.